Tottenham incasseert nieuwe dreunen met nederlaag en zware blessure

Tottenham Hotspur is zaterdagmiddag opnieuw tegen een stevige domper aangelopen. Vier dagen na de 2-7 nederlaag in de Champions League tegen Bayern München zijn the Spurs er namelijk ook niet in geslaagd om te winnen van Brighton & Hove Albion. De Londenaren gingen zelfs met 3-0 onderuit bij the Seagulls, die door deze overwinning wat afstand nemen van de degradatiezone. Tottenham staat na acht gespeelde wedstrijden op de zesde plek en kan de concurrentie bovenin verder uit zien lopen.

Tottenham kreeg in zijn jacht op eerherstel na de afstraffing door Bayern al snel een nieuwe dreun te verwerken. Met nog geen drie minuten op de klok verwerkte Hugo Lloris een indraaiende voorzet van Pascal Gross slecht, waarna het voor Neal Maupay een koud kunstje was om de bal in te koppen. De doelman moest dit slippertje bovendien bekopen met een waarschijnlijk zware blessure, aangezien hij zo ongelukkig neerkwam dat hij zich met een op het oog gebroken linkerarm moest laten vervangen door Paulo Gazzaniga.

Brighton, dat Davy Pröpper moest missen vanwege een blessure, bleef daarop in de eerste helft de bovenliggende partij en hoopte na een halfuur een strafschop mee te krijgen na een duel tussen Aaron Connolly en Moussa Sissoko. Arbiter Jonathan Moss weigerde echter om hierin mee te gaan, maar the Seagulls lieten zich van de wijs brengen. Twee minuten later lag de bal alsnog in het vijandelijke doel nadat Gazzaniga in eerste instantie slechts een hand achter een inzet van de in de basis debuterende Connolly kon krijgen en de aanvaller daarna zelf uit zijn eigen rebound kon scoren.

Manager Mauricio Pochettino koos er in de rust voor om Tanguy Ndombélé in de kleedkamer achter te laten en Harry Winks nam de plek van de Fransman in. Met de middenvelder in de gelederen beten de bezoekers voor het eerst echt van zich af en het spel golfde op en neer in de openingsfase van de tweede helft. Naarmate de wedstrijd vorderde kreeg Brighton echter weer meer greep op de tegenstander en een indraaiende vrije trap van Gross op de lat boven Gazzaniga vormde een waarschuwing voor wat komen ging.

Met nog 25 minuten te gaan was het namelijk opnieuw raak toen Connolly van de linkerkant naar binnen sneed en genoeg ruimte kreeg van Toby Alderweireld om de bal in de verre hoek te knallen. Tottenham kreeg daarna nog wel wat kansen om de achterstand te verzachten: Heung-Min Son maaide na een goede actie van Sissoko echter compleet langs de bal heen, terwijl Harry Kane niet veel later uit kansrijke positie over knalde. Invaller Lucas Moura was ook nog dicht bij een doelpunt, maar hij stuitte op doelman Mathew Ryan.