Tannane: ‘Ik heb er een probleem mee als met twee maten wordt gemeten’

Vitesse en FC Utrecht staan zaterdag in GelreDome tegenover elkaar. De ontmoeting heeft voor Oussama Tannane een speciale lading, daar hij vorig seizoen door de Domstedelingen werd gehuurd van het Franse Saint-Étienne. Na een ruzie met ploeggenoot Sean Klaiber was de rol van Tannane bij FC Utrecht uiteindelijk uitgespeeld.

“Ik heb er een probleem mee als met twee maten wordt gemeten. Als andere jongens iets doen, wordt dat door de vingers gezien. Maar als Tannane iets doet, is het meteen een groot verhaal”, zo wijst Tannane in gesprek met de Gelderlander op de ruzie van Timo Letschert met assistent-trainer Zeljko Petrovic. De verdediger werd uiteindelijk in genade aangenomen bij FC Utrecht, terwijl Tannane vanaf januari geen wedstrijd meer speelde.

“Ik heb bij Utrecht mooie momenten beleefd. Het afscheid doet alleen pijn. Ik leverde heel veel geld in om als huurling bij Utrecht te kunnen spelen. Ik heb altijd gestreden voor Utrecht en toch was het niet genoeg”, stelt de aanvaller, die in dienst van FC Utrecht tot een doelpunt en vier assists in zeventien officiële wedstrijden kwam. Tannane heeft overigens geen problemen meer met Klaiber. “Wat geweest is, is geweest. Ik schud hem gewoon de hand.”