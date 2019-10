Lof voor reactie van Cocu: ‘Hij moet zich enorm in de steek gelaten voelen’

Phillip Cocu werd afgelopen zomer aangesteld als de nieuwe manager van Derby County. The Rams bezetten na tien wedstrijden de zestiende plaats in de Championship, met twaalf punten. Ondanks dat Derby County ten doel heeft bij de eerste zes te eindigen, maakt clubwatcher Steve Nicholson van de Derby Evening Standard zich geen zorgen.

“Ik kijk pas na vijftien wedstrijden, na een derde van de competitie, naar de ranglijst. Dat Derby niet zo veel punten heeft als ze nu eigenlijk hadden gewild, heeft zijn oorzaken”, zo wijst Nicholson op blessures en dat men met onder meer West Bromwich Albion, Swansea City en Bristol City reeds een aantal sterke tegenstanders trof. Daarnaast kreeg Cocu te maken met een ‘alcoholgerelateerd incident’, toen Tom Lawrence en Mason Bennett in beschonken toestand een auto-ongeluk veroorzaakten na een door de club goedgekeurde stapavond.

Cocu: 'Uiteraard zullen er consequenties en disciplinaire straffen volgen'

Daarbij raakte aanvoerder Richard Keogh zwaar geblesseerd, waardoor hij minimaal tot december 2020 uit de roulatie is. “Ik was bij de persconferentie een dag na het incident en ik moet zeggen dat Phillip geweldig reageerde. Hij moet erg teleurgesteld zijn en zich verschrikkelijk in de steek gelaten voelen, maar hij ging er op een heel professionele manier mee om. Heel rustig”, stelt de journalist, die merkt dat het onder de opvolger van de naar Chelsea vertrokken Frank Lampard een stuk rustiger is bij Derby County.

“Hij stelt zich bescheiden op en gedraagt zich ingetogen tijdens de trainingen, maar ook langs de zijlijn tijdens de wedstrijden. De spelers vinden dat prettig, heb ik begrepen. Hij denkt veel na over het spelletje, ook in tactisch opzicht. Hij praat niet veel, geloof ik, maar als hij wat zegt, snijdt het hout”, aldus Nicholson. Hij merkt dat het spel van Cocu moeilijk te implementeren is in de Championship en zag een glimp van zijn speelwijze in de thuiswedstrijd tegen Birmingham City (3-2). “Cocu is begonnen aan het opbouwen van een nieuwe ploeg en is nu aan het kneden, waarna de resultaten moeten gaan komen.”