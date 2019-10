Jans: ‘Wat me niet paste, was dat ik altijd moest oppassen met wat ik zei’

Ron Jans staat sinds afgelopen zomer aan het roer bij het Amerikaanse FC Cincinnati. De 61-jarige oefenmeester spreekt in een interview met het Algemeen Dagblad van een interessant project bij de hekkensluiter van de Eastern Conference van de Major League Soccer (MLS). “Ik zag ook dat ze dik onderaan stonden. Ik dacht: dan valt er een hoop te winnen.”

“Dit is me min of meer overkomen. De timing was perfect, de sportieve uitdaging is mooi en het leek boeiend om hier te leven. En het salaris is natuurlijk ook prima”, vertelt Jans. Jeff Berding, voorzitter van FC Cincinnati, vloog speciaal voor Jans naar Nederland, uiteindelijk om diens vrouw te overtuigen. “Hij vroeg: wat is het belangrijkste dat je nodig hebt om te slagen? Ik zei: dat je mijn vrouw overtuigt om te gaan. Het eerste half uur heeft hij alleen met Marjo gepraat.”

Het betekent dat Jans weer terugkeerde in het trainersvak, nadat hij bij FC Groningen als technisch manager had gewerkt. “Die functie was zo veelomvattend dat ik nooit alles goed kon doen. Er gebeurde ook van alles binnen de club. Carlos Aalbers vertrok als hoofd scouting, er was veel rumoer in de jeugdopleiding. Het paste gewoon allemaal niet in een dag”, zo legt hij uit. Spijt heeft hij echter niet. “Ik vind dat je moet proberen om niet altijd hetzelfde te doen.”

“Wat me niet paste, was dat ik altijd moest oppassen met wat ik zei. Als trainer was ik dat niet gewend, gooide ik er alles uit. Op het einde was de relatie tussen mij en Ernest Faber niet goed, zeker niet van hem naar mij. Dat accepteerde ik maar”, gaat Jans verder. Hij hield zich naar eigen zeggen afzijdig, in het belang van de club. “Maar het voelde niet goed. Ik begon het trainen te missen, maar wilde niet opgeven, ook voor de mensen die me hadden binnengehaald, zoals Hans Nijland. Maar ik moet zeggen: ik geniet nu weer enorm op het veld.”

Jans stond onlangs tegenover het Atlanta United van Frank de Boer. “Frank was niet altijd even toegankelijk, maar nu wel. Hij was heel positief, behalve over het vele reizen. Voor mij valt dat nog mee, omdat we redelijk centraal zitten, maar zo'n heel seizoen reizen is wel een drempel, hoor.”