Cocu ziet duo torenhoge straffen krijgen na ‘alcoholgerelateerd incident’

Tom Lawrence en Mason Bennett hebben een forse straf ontvangen voor het auto-ongeluk dat zij onder invloed van alcohol hebben veroorzaakt. Derby County, de club van manager Phillip Cocu, communiceert via de officiële kanalen dat het duo een boete ter hoogte van zes weken salaris heeft ontvangen. Daarnaast hebben Lawrence en Bennett een taakstraf van tachtig uur opgelegd gekregen van the Rams.

Derby County meldt in een statement dat het disciplinaire onderzoek naar het voorval inmiddels is afgerond. Lawrence en Bennett waren vorige week dinsdag met ploeggenoot Richard Keogh op de weg terug van een door de club goedgekeurde stapavond, toen de Range Rovers van Lawrence in botsing kwam met een lantaarnpaal. De politie was al snel ter plaatse en besloot vervolgens om Lawrence en Bennett in hechtenis te nemen wegens rijden onder invloed. Keogh zat op de achterbank en brak bij het ongeval zijn pols, terwijl hij tevens letsel opliep aan de knie en bewusteloos raakte. Nader onderzoek heeft nu uitgewezen dat Keogh tot december 2020 uit de roulatie is.

“Los van de uitkomst van het proces, zal de club niet tolereren dat spelers of staf zich op deze manier gedragen en de club in diskrediet brengen”, zo schrijft Derby County in het statement. Het duo moet zich op 15 oktober voor de rechter verantwoorden voor het incident. “Zowel Lawrence als Bennett heeft daarom een maximale boete van zes weken salaris opgelegd gekregen. Daarnaast krijgen ze een taakstraf, waaronder ook een cursus over alcohol in het verkeer zal vallen. Verder doet de club geen uitspraken over het incident.”

“Ik heb een hele grote fout gemaakt, wat ik heb gedaan, is verkeerd. Als voetballer ben ik een voorbeeld en om die reden schaam ik me. Ik ben oud genoeg om beter te weten en ik begrijp dat deze acties gevolgen hebben. Om die reden neem ik mijn verantwoordelijkheid en ik accepteer de straf”, zo reageert Bennett op het ‘alcoholgerelateerde incident’, zoals Derby County het voorval in eerste instantie bestempelde. “Ik moet en zal leren van dit incident en wil een beter persoon worden. Er zijn geen excuses voor wat ik gedaan heb. Het spijt me voor mijn familie, vrienden, de club en alle supporters.”