Javairo Dilrosun doet opnieuw van zich spreken in de Bundesliga

Hertha BSC is er vrijdagavond in geslaagd om te winnen van Fortuna Düsseldorf. Javairo Dilrosun was andermaal van grote waarde voor de club uit Berlijn, die een 3-1 overwinning boekte in het Olympiastadion. Het was alweer de derde wedstrijd op rij waarin de 21-jarige Nederlandse vleugelaanvaller tot scoren kwam.

Waar Dilrosun een basisplaats had, moest Karim Rekik het stellen met een plaats op de reservebank. Daishawn Redan zat niet bij de wedstrijdselectie van Hertha BSC. Na een halfuur spelen bracht Rouwen Hennings de bezoekers uit Düsseldorf vanaf de strafschopstip op voorsprong. Via Vedad Ibisevic en de treffer van Dilrosun wist Hertha de wedstrijd voor rust nog volledig te kantelen. Na ruim een uur spelen besliste Vladimir Darida het duel, door de 3-1 aan te tekenen.