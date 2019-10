Zakelijk FC Groningen duwt RKC Waalwijk dieper in degradatiezorgen

FC Groningen heeft vrijdagavond een broodnodige overwinning behaald. De ploeg van trainer Danny Buijs speelde niet groots, maar nam eenvoudig afstand van RKC Waalwijk: 3-0. Groningen verlaat daarmee de onderste regionen van de Eredivisie, terwijl de Noord-Brabanders met slechts één punt uit negen wedstrijden dieper in de problemen worden gedrukt.

RKC kwam goed uit de startblokken en kreeg al snel twee enorme kansen. Zowel Stanley Elbers als Dylan Vente stuitte van dichtbij echter op doelman Sergio Padt. Tot overmaat van ramp voor de Waalwijkers was het aan de andere kant wel direct raak. Ajdin Hrustic slingerde een vrije trap gevaarlijk voor het doel en zag ploeggenoot Mike te Wierik van dichtbij raak koppen: 1-0.

Vlak voor rust vergrootte Groningen zijn voorsprong. Deyoraiso Zeefuik zette een een-twee op met Ahmed El Messaoudi en vond vervolgens Charlison Benschop, die eenvoudig kon tekenen voor zijn eerste treffer in Groningse dienst: 2-0. In de blessuretijd van de eerste helft probeerde RKC-spits Vente het van grote afstand, maar de harde knal werd door Padt ternauwernood uit het doel getikt.

Na rust probeerde RKC wel terug in de wedstrijd te komen, maar de ploeg van trainer Fred Grim kwam voetballend tekort om het Groningen echt moeilijk te maken. Clint Leemans was met een afstandsschot nog het dichtstbij, maar de middenvelder zag Padt vrij eenvoudig redding brengen. Hrustic had even later de kans om het duel definitief in het slot te gooien, maar de Australiër schoot in kansrijke positie hoog over. Invaller Gabriel Gudmundsson tekende in de slotfase met een rake volley voor het slotakkoord: 3-0.