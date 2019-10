Pechvogel Davide Zappacosta vijftiende slachtoffer in vijf jaar van ‘vloek’

AS Roma kan voorlopig niet beschikken over Davide Zappacosta, zo communiceert de Italiaanse club via de officiële kanalen. De 27-jarige vleugelverdediger heeft op de training van vrijdag de voorste kruisband in zijn rechterknie afgescheurd. Het betekent dat Zappacosta zes tot negen maanden niet inzetbaar is, daar hij geopereerd dient te worden aan het gewricht.

Zappacosta wordt tot januari 2020 door AS Roma gehuurd van Chelsea. De vleugelverdediger speelde tot dusver pas één wedstrijd, toen hij in de thuiswedstrijd tegen Genoa (3-3) twaalf minuten voor tijd binnen de lijnen kwam. Zappacosta liep vervolgens een kuitblessure op, waar hij weer nagenoeg van hersteld was. Nu is de dertienvoudig Italiaans international dus opnieuw geblesseerd geraakt, wat betekent dat zijn seizoen nagenoeg ten einde is.

Het is niet bepaald de eerste keer dat een speler van AS Roma getroffen wordt door een kruisbandblessure. In de afgelopen vijf jaar raakten met Rick Karsdorp, Kevin Strootman, Antonio Rüdiger, Emerson Palmieri, Mário Rui, Alessandro Florenzi, Luca Pellegrini, Riccardo Calafiori, Abdullahi Nura, Elio Capradossi, William Bianda, Devid Bouah, Ezequiel Ponce, Marco Tumminello en nu dus Zappacosta maar liefst vijftien spelers zwaar geblesseerd aan de knie. Overigens liep Rüdiger bij de nationale ploeg een kruisbandblessure op.