Feyenoord noteert miljoenenverlies en beëindigt reeks van zes jaar

Feyenoord schrijft rode cijfers over het financiële boekjaar 2018/19. De club heeft een verlies geleden van 5,9 miljoen euro, zo blijkt uit het jaarverslag. De afgelopen zes seizoenen kon Feyenoord nog een winst noteren, maar dat is nu niet gelukt. Volgens de Rotterdammers heeft het verlies te maken met afschrijvingen op de spelersgroep en het negatieve resultaat op transfers.

"De hoge afschrijvingslasten zijn mede het gevolg van gedane investeringen in de spelersgroep in het seizoen 2017/18", meldt Feyenoord. De club kan wel een positief bedrijfsresultaat van iets meer dan een half miljoen euro overleggen. Dat stemt 'tot tevredenheid', schrijft men. "Onder meer omdat dit werd gerealiseerd met investeringen in 1908, dat gedurende dit boekjaar in gebruik werd genomen als nieuwe trainingsaccommodatie van de eerste selectie. Bovendien werd een start gemaakt met de bouw van een nieuwe accommodatie voor de Feyenoord Academy, waar ook een substantiële investering voor is gedaan."

Feyenoord bestempelt zichzelf als een financieel gezonde club met een eigen vermogen van ruim 25 miljoen euro. "De club gaat ervan uit ook volgend jaar weer een positief bedrijfsresultaat te behalen, mede door het bereiken van de groepsfase van de Europa League." Na de 2-0 zege op FC Porto van donderdag heeft de club uitzicht op overwinteren in het toernooi, wat kan leiden tot extra miljoenen euro's.

De omzet van Feyenoord is gedaald van 99,4 miljoen euro naar 70,8 miljoen euro. Een jaar geleden noteerde de club vanwege de deelname aan de Champions League een recordomzet. Vorig sezoen strandde Feyenoord al in de derde voorronde van de Europa League, waardoor de inkomsten uit Europees voetbal zeer beperkt bleven. De mediabaten daalden van 9,4 naar 0,7 miljoen euro.