De Telegraaf: Ajax ‘sloopt’ clausule uit contract van Hakim Ziyech

Hakim Ziyech is niet langer tegen een gelimiteerd bedrag op te halen bij Ajax, zo meldt De Telegraaf. Europese topclubs hadden voorheen de mogelijkheid om de buitenspeler op te halen voor circa dertig miljoen euro, maar maakten daar geen gebruik van. In het nieuwe contract, dat Ziyech begin vorige maand tekende, is de clausule volgens journalisten Valentijn Driessen en Mike Verweij uit het contract 'gesloopt'.

Ziyech tekende een verbeterd contract. De duur bleef hetzelfde, tot en met medio 2022, maar financieel ging de creatieveling erop vooruit. Hij werd de bestbetaalde speler ooit in Nederland. Omdat de vertrekclausule niet langer deel uitmaakt van zijn contract, wordt het volgens Verweij steeds moeilijker voor Ziyech om te vertrekken. "Marc Overmars kan de absolute hoofdprijs vragen", verzekert de Ajax-watcher.

Ajax zou ruim vijftig miljoen euro willen zien voor Ziyech. Eenzelfde prijs heeft men in gedachten voor Donny van de Beek. "Maar misschien gaat de vraagprijs voor Ziyech wel richting de bedragen voor Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong", aldus Verweij. De clubleiding zit nog om de tafel met Van de Beek; het doel is om ook zijn verbintenis op te waarderen. Het contract van Van de Beek in de Johan Cruijff ArenA loopt ook door tot de zomer van 2022.

Driessen vraagt zich echter af of Ajax een aanzienlijk hoger bedrag zal krijgen voor Ziyech. "Alle Europese topclubs hebben hem in de zomer kunnen ophalen voor dertig miljoen euro", zegt Driessen over Ziyech. "Er staat nu niet ineens een andere Ziyech op het veld. Maar geen van alle clubs had meer dan dertig miljoen euro voor hem over. Ze konden of wilden hem niet ophalen. Ze zien toch te veel rafelrandjes aan zijn spel om hem op te halen. Nu zullen clubs wel meer moeten bieden, maar het gaat ook om Ziyech. Die gaat alleen voor het totaalplaatje. Het moet een club uit de Europese top zijn, het spel moet bij hem passen en het financiële plaatje moet goed zijn."