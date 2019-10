Kleedkamervideo van Salzburg gaat viraal: ‘Als Liverpool dit doet, ben ik weg’

Red Bull Salzburg stond woensdag halverwege met 3-1 achter in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool, wat de spelers van de Oostenrijkse club in de kleedkamer op een tirade van trainer Jesse Marsch kwam te staan. De beelden van de woede-uitbarsting zorgen voor gemengde gevoelens bij Jürgen Klopp, die Liverpool waarschuwt hem nooit op een soortgelijke manier te gebruiken.

“Als Liverpool mij ooit laat filmen in een dergelijke situatie, dan ben ik direct weg”, laat Klopp vrijdagmiddag op een persconferentie aan duidelijkheid niets te wensen over. “Daar ga ik niet om liegen en meer kan ik er ook niet over zeggen.” De uitbrander van Marsch had effect, want Salzburg kwam in de tweede helft terug tot 3-3. Dankzij een treffer van Mohamed Salah won Liverpool echter alsnog met 4-3.

Klopp liet tevens zijn licht schijnen over Engels international Ben Chilwell, die lange tijd op het lijstje van de Duitse manager stond. De linksback kreeg deze zomer geen toestemming van Leicester City om naar the Reds te gaan. “Chilwell viel mij op toen hij op huurbasis voor Huddersfield Town speelde. Leicester wilde hem echter niet laten gaan. Hij is in een korte periode enorm gegroeid. Ik ben desondanks zeer tevreden over de backs (Trent Alexander-Arnold en Andrew Robertson, red.) die ik momenteel tot mijn beschikking heb.” Koploper Liverpool krijgt zaterdag Leicester op bezoek.

Alisson Becker traint alweer enige tijd mee met Liverpool, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de doelman tegen Leicester zijn rentree maakt onder de lat. “Adrián heeft het de laatste tijd erg goed gedaan, dus er is geen haast bij”, benadrukt Klopp. “Alisson heeft de laatste tien dagen afzonderlijk getraind en moet weer wennen aan de hoge intensiteit die hier gebruikelijk is.” Alisson raakte op de openingsdag van de Premier League geblesseerd en kwam sindsdien niet meer in actie voor Liverpool. Adrián, gehaald als vervanger van de naar Club Brugge vertrokken Simon Mignolet, fungeert derhalve al enige tijd als sluitpost van de Champions League-winnaar.