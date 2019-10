Trefzekere Arsenal-sensatie maakt ‘lange neus’ naar Manchester United

Gabriel Martinelli kent een goede start van zijn loopbaan bij Arsenal, met in totaal vier doelpunten en een assist. De helft van zijn productie kwam donderdagavond in de Europa League-wedstrijd tegen Standard Luik (4-0). Martinelli had zijn Europese avontuur echter ook bij Manchester United kunnen beginnen, maar een proefperiode bij the Red Devils liep op niets uit.

“Tussen 2015 en 2017 ben ik vier keer bij Manchester United geweest en ik heb daar in totaal vijftien dagen getraind”, zegt Martinelli in gesprek met de Daily Mirror. “Ik ging op de foto met onder meer Patrice Evra en Marouane Fellaini. Paul Pogba wist ik dat uit Brazilië kom en vroeg gelijk hoe het met mij ging en waar ik speelde.” De achttienjarige aanvaller kreeg uiteindelijk geen contract aangeboden op Old Trafford.

Unai Emery onder de indruk: 'Gabriel Martinelli wil zich zo graag bewijzen'

Arsenal-manager Unai Emery, die deze zomer circa zeven miljoen euro neerlegde voor Martinelli, is tevreden over de progressie die de Zuid-Amerikaanse aanvaller in de afgelopen maanden heeft geboekt. “In de voorbereiding speelde hij al heel goed en draaide hij het volledige programma moeiteloos mee”, aldus Emery in gesprek met de BBC. “Ik heb hem op het hart gedrukt kalm te blijven, omdat zijn kans vanzelf wel zou komen als hij met dezelfde passie zou blijven spelen.”

Emery is van mening dat Martinelli op meerdere posities in de voorhoede inzetbaar is. “Hij speelt het liefst vanaf links, maar ik gebruik hem ook als spits omdat hij op die positie ook ervaring heeft opgedaan in Brazilië. Dat is niet zijn meest ideale positie, al is zijn snelheid echt fenomenaal.” Martinelli begon in het thuisduel van Arsenal met Luik als spits, maar ging verder als vleugelaanvaller nadat Pierre-Emerick Aubameyang in de slotfase het veld betrad als invaller.