Aubameyang krijgt ‘standje’ vanuit Dortmund: ‘Hij is echt te ver gegaan’

Michael Zorc, sportief directeur van Borussia Dortmund, mengt zich vrijdagmiddag in de woordenstrijd tussen zijn collega Hans-Joachim Watzke en Pierre-Emerick Aubameyang, ex-speler van de club. Watzke liet zich woensdag ontvallen dat de aanvaller voor het geld had gekozen bij Arsenal, wat Aubameyang ertoe bewoog om Watzke op Twitter een ‘clown’ te noemen. Volgens Zorc heeft de algemeen directeur van Dortmund het echter allemaal niet zo kwaad bedoeld.

“Ik denk echt dat Aubameyang te ver is gegaan met zijn uithaal richting Watzke”, stelt Zorc vrijdag op een persconferentie van Dortmund voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen SC Freiburg van zaterdag. “Watzke heeft namelijk niets verkeerds gezegd en hij was er ook helemaal niet op uit om Aubameyang te beschadigen.” De Gabonese aanvaller maakte begin 2018 voor circa 64 miljoen euro de overstap van Dortmund naar Arsenal.

Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown ?? I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money ????????don’t talk about money please!!! Leave me alone pls ???? — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) October 3, 2019

Watzke verwees woensdag in een interview met de Süddeutsche Zeitung naar de miljoenentransfer van Aubameyang richting the Gunners. “Zijn hart maakt waarschijnlijk een sprongetje als hij naar zijn bankrekening kijkt”, aldus de Dortmund-bestuurder. “Maar doordeweeks is hij somber gestemd omdat hij de Champions League via de televisie moet volgen. Overigens speelt hij wel goed bij Arsenal.” De Londenaren spelen dit seizoen wederom in de Europa League, terwijl Dortmund in het miljardenbal acteert.

Aubameyang reageerde donderdag op Twitter in felle bewoordingen op de uitspraken van Watzke aan zijn adres. “Het is beter voor u dat ik mijn mond houd over de echte reden waarom ik Dortmund heb verlaten. Meneer Watzke, u bent een ontzettende clown. Ik herinner me de tijd dat u zei dat Ousmane (Dembélé, red.) nooit verkocht zou worden. Toen u honderd miljoen euro werd voorgehouden (door Barcelona, red.) wist u niet hoe snel u dat geld moest grijpen. Praat alstublieft niet meer over geld en laat me met rust.”