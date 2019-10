O Jogo lyrisch over ster van Feyenoord; ‘makkelijke prooi’ Pepe en Marcano

Hoewel hij zelf niet scoorde, speelde Sam Larsson donderdag een sterke wedstrijd voor Feyenoord tegen FC Porto (2-0). De aanvaller bereidde de 1-0 van Jens Toornstra voor en viel verder op met fraaie balaannames en behendige acties. Het Portugese O Jogo raakte onder de indruk van Larsson, die wordt bestempeld als 'de meest in het oog springende speler' van Feyenoord.

Kort na de rust stuitte Larsson op doelman Agustin Marchesin, maar in de nasleep kreeg hij de bal met wat mazzel bij de vrijstaande Toornstra. "De snelheid van Larsson was een vraagstuk waar Porto alleen in de eerste helft een antwoord op wist te vinden", stelt O Jogo. "De Zweed verzorgde bijna al het gevaar van Feyenoord. Zo gaf hij de voorzet waar de 1-0 uit viel en trof hij zelf het zijnet. Steven Berghuis was twee keer dicht bij een doelpunt, maar Luis Sinisterra bleek een makkelijke prooi voor Pepe en Iván Marcano." De Portugese krant is kritisch op de spelers van Porto en deelt acht onvoldoendes uit.

Een van de weinige spelers die volgens O Jogo niet door de mand viel, was Marchesín. De keeper, afgelopen zomer overgekomen van Club América, krijgt een zeven als cijfer. "Weer een formidabel optreden van de Argentijn, die meermaals een tweede doelpunt van Feyenoord wist te voorkomen. Een dubbele redding op pogingen van Berghuis en Larsson zorgde er bijna voor dat Feyenoord mentaal geknakt werd. Het lijkt wel alsof Marchesín geen slechte wedstrijden kan spelen. Hij is erg handig met de bal aan de voeten en was een leider in de ploeg van Porto, ook op de moeilijke momenten." Behalve Marchesín krijgen Luis Díaz en Otávio, die beiden het aluminium troffen, met een zes ook een voldoende. Verder deelt O Jogo louter vieren en vijven.

Donderdagavond, na de zege op FC Porto, uitte analist Marco van Basten nog zijn twijfels over Larsson. In de tweede helft ging hij na een scherpe pass van Toornstra alleen af op Marchesín, zonder succes. Volgens Van Basten is Larsson een speler die 'af en toe een paar momenten' heeft. "Soms is het net niet genoeg en soms net wel. Zoals vandaag ook. Die bal dat hij alleen op de keeper af ging. Dat was een uitstekend moment om de wedstrijd te beslissen. Dan gaat hij net weer buitenkant paal eruit. Dat zijn precies momenten waardoor hij er niet echt komt. Het blijft een twijfelgeval."