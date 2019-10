Real Madrid neemt ‘Kop van Jut’ in bescherming: ‘Dat is nooit vastgesteld’

Thibaut Courtois werd dinsdag in de rust van het Champions League-duel van Real Madrid met Club Brugge (2-2) vervangen door trainer Zinédine Zidane. Volgens onder meer AS en La Vanguardia was dat omdat de doelman was bezweken onder de druk van het spelen in het Santiago Bernabéu. Real ontkent vrijdag echter in een officiële verklaring dat Courtois vanwege angstaanvallen is gewisseld.

“Bij Courtois is nooit een angstbeeld vastgesteld, dus die verhalen zijn volstrekt onjuist”, schrijft de Koninklijke in het communiqué. “Bij Courtois is acute gastro-enteritis (buikgriep, red.) en uitdroging vastgesteld door de medische staf. Daarnaast was er sprake van een verstoorde elektrolytenbalans. Hierdoor was het voor hem onmogelijk om de wedstrijd tegen Club Brugge tot het einde toe vol te maken. Courtois reageert voorlopig goed op de behandeling hiervoor.”

In eerste instantie werd in de Spaanse media gesuggereerd dat Courtois wegens schouderproblemen werd vervangen door Alphonse Aréola, maar al snel werd duidelijk dat de Belgische sluitpost was getroffen door een ander fysiek ongemak. Courtois beleefde sowieso al een lastige avond in Madrid, want Club bereikte het rustsignaal tegen Real met een 0-2 voorsprong. Enkele striemende fluitconcerten maakten duidelijk dat de aanhang van de Spaanse grootmacht niet tevreden was over het optreden van de boomlange keeper.

Courtois trainde de afgelopen dagen niet mee met Real en de kans is groot dat hij de thuiswedstrijd van Real tegen Granada van zaterdag mist. Het lijkt de aanhang van Real niet te deren, want volgens La Vanguardia ziet 80 tot 85 procent van de supporters liever dat Aréola een plaats onder de lat krijgt. Het is wederom een kopzorg voor Zidane, die in de afgelopen transferperiode de bij de fans zo geliefde Keylor Navas naar Paris Saint-Germain zag vertrekken.