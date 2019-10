Moreno snijdt flink in aandeel van Valencia na afgang tegen Ajax

Bondscoach Robert Moreno van Spanje heeft drie debutanten bij zijn selectie gehaald voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen (zaterdag 12 oktober) en (dinsdag 15 oktober). Sergio Reguilón (Sevilla), Pau Torres en Gerard Moreno (beiden Villarreal) zijn voor het eerst opgeroepen. Bovendien maken Raúl Albiol (Villarreal) en Luis Alberto (Lazio) na een absentie hun rentree in de nationale ploeg.

Spanje is hard op weg om zich te kwalificeren voor het EK. De Europees kampioen van 2012 heeft na zes wedstrijden nog geen steek laten vallen; vorige maand won Spanje van Roemenië (1-2) en de Faeröer Eilanden (4-0). Ten opzichte van de selectie voor die twee duels zijn zeven spelers thuisgelaten. Mario Hermoso (Atlético Madrid), Jordi Alba (Barcelona), Unai Núñez (Athletic Club), José Gayà, Dani Parejo (beiden Valencia), Suso (AC Milan) en Paco Alcácer (Borussia Dortmund) zijn er niet bij.

Valencia verliest met linksback Gayá en middenvelder Parejo twee vertegenwoordigers. Los Che hebben enkele wisselvallige weken achter de rug en werden woensdag nog met 0-3 geklopt door Ajax. Alleen Rodrigo, die zelf wel een sterke wedstrijd speelde tegen de Amsterdammers, behoudt zijn plek in de Spaanse selectie. Het was vooraf ook de vraag of Ansu Fati, de zestienjarige revelatie van Barcelona, tot de spelersgroep zou behoren. Dat is niet het geval, vermoedelijk vanwege blessureleed.

Fati liep vorige week op de training van Barcelona een knieblessure op. Bondscoach Moreno liet daarop weten dat hij voorzichtig zou zijn met de jongeling. "We hebben op dit moment geen plannen voor Fati, want hij is geblesseerd", zei hij dinsdag nog. Toch werd er nog gespeculeerd dat het talent deel zou kunnen uitmaken van de selectie van Spanje dan wel Spanje Onder-21. Achter de schermen zou zijn gewerkt om het papierwerk in orde te maken, maar Fati zit ook niet bij de beloftenploeg.

De volledige selectie:

Doel: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Pau Lopez (AS Roma)

Verdediging:: Dani Carvajal, Sergio Ramos (beiden Real Madrid), Jesús Navas, Sergio Reguilon (beiden Sevilla), Diego Llorente (Real Sociedad), Raúl Albiol, Pau Torres (beiden Villarreal), Juan Bernat (Paris Saint-Germain), Iñigo Martínez (Athletic Club)

Middenveld:: Rodri (Manchester City), Dani Ceballos (Arsenal), Santi Cazorla (Villarreal), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain), Sergio Busquets (Barcelona), Luis Alberto (Lazio), Thiago Alcantara (Bayern München), Saul Niguez (Atlético Madrid), Fabian Ruiz (Napoli)

Aanval:: Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Rodrigo (Valencia)