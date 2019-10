'Lukaku zei: 'Kom op, we zijn dit seizoen ploeggenoten bij Internazionale'

Radja Nainggolan speelt dit seizoen op huurbasis voor Cagliari, al was de middenvelder liever bij Internazionale gebleven. Trainer Antonio Conte had echter geen plaats voor de Belgische controleur in zijn selectie. Zelf is Nainggolan desondanks van mening dat hij goed genoeg is voor de huidige koploper in de Serie A.

“Het is best raar dat spelers op een dergelijke manier worden verkocht. Clubs zullen op deze manier nooit succesvol zijn en spelers zijn op deze manier slechts een nummer”, verzucht Nainggolan in gesprek met La Repubblica. “Ik heb Internazionale hoogstpersoonlijk naar de Champions League geschoten, al blijft het een teamprestatie. Ik wens ze het allerbeste dit seizoen en ik hoop dat ze kampioen worden.”

“Ik houd er echter ook een beetje een nare nasmaak aan over, want ik had deel kunnen uitmaken van dat elftal”, vervolgt Nainggolan. “De club besloot echter anders, want Conte wilde nieuwe spelers aantrekken. Het blijft wel vreemd dat een speler twee jaar geleden nog zo werd geprezen en nu als overbodig wordt gezien. Daar zit geen logica in.” Conte wilde Nainggolan als manager van Chelsea naar Londen halen, al kwam een deal nimmer van de grond.

Nainggolan speelt deze jaargang dus niet samen met Romelu Lukaku, die Manchester United inruilde voor Internazionale. “Ik sprak hem afgelopen zomer en hij zei toen dat hij naar Internazionale zou gaan. Hij vertelde me dat ik op hem moest wachten. ‘Kom op, we zijn dit seizoen ploeggenoten’. Toen gebeurde juist het tegenovergestelde.” Nainggolan beschikt in het Giuseppe Meazza nog over een contract tot medio 2022.