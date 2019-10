Tom Egbers kreeg negatieve reacties na hartinfarct: ‘Bijna lachwekkend’

Het gaat een stuk beter met Tom Egbers nadat hij ruim twee maanden geleden werd getroffen door een hartinfarct. De sportpresentator pakt zijn werk bij de NOS weer op en hij keert aanstaande zondag weer terug op televisie. In een interview met het NRC laat Egbers weten in de toekomst wat rustiger aan te doen.

De 61-jarige presentator zal voortaan alleen nog maar de Eredivisie presenteren. Studio Voetbal zal hij alleen in geval van nood nog presenteren. “Ik heb schitterend werk, maar die zondagen zijn lange dagen en ik wil wel gezond blijven”, aldus Egbers, die kritischer gaat kijken naar de invulling van zijn leven. “Ik heb altijd moeite gehad met 'nee' zeggen, maar wil daar nu verandering in brengen. Minstens twee aangesloten dagen per week zal ik niet werken. Mijn werk is belangrijk, maar mijn privéleven is nog belangrijker. Dat wist ik wel, maar daar leefde ik niet naar."

Tijdens een vakantie op een Grieks eiland ging het mis met Egbers. Hij kwam er weer bovenop en kreeg van de cardioloog te horen dat hij gewoon weer kan werken en oud kan worden. Bij zijn afwezigheid werden zijn taken opgevangen door Henry Schut en Sjoerd van Ramshorst. In de tussentijd kreeg Egbers via sociale media negatieve reacties. "Ik heb een twitteraccount, dus las ook dat iemand het ‘jammer’ vond dat ik 'nog leef'. En dat 'Sjoerd het beter doet dan Tom'. Met de schrijver van het eerste bericht heb ik medelijden. Zo absurd dat het bijna lachwekkend is."

"Het tweede bericht verrast mij niet”, aldus Egbers, die als ervaringsdeskundige spreekt. “In de tijd dat ik het soms overnam van Jack van Gelder schreven ze ook dat Jack niet terug hoefde te komen, want ‘wat een fris geluid’. Ik weet hoe het twitterriool werkt. Leuk is het niet, maar ergens denk ik na alles wat er is gebeurd ook: zoek het lekker uit.”