‘Büttner verhuist naar Amerika en tekent voor twee jaar in MLS’

Alexander Büttner vervolgt zijn loopbaan in de Verenigde Staten. De clubloze linksback heeft volgens de Gelderlander een mondeling akkoord bereikt met New England Revolution, een club uit de Eastern Conference van de Major League Soccer. Naar verluidt tekent de verdediger een contract voor twee jaar, met een optie voor nog een jaar.

De dertigjarige verdediger zal dit MLS-seizoen niet meer in actie komen voor de club uit Foxborough, Massachusetts. De jaargang in Amerika is in november voorbij en Büttner zal volgend jaar zijn officiële debuut maken. De komende weken verhuist de linkspoot naar de Verenigde Staten en tot hij wedstrijden mag spelen zal hij meetrainen met de selectie van coach Bruce Arena. In maart van het nieuwe jaar begint het volgende seizoen in de MLS.

New England Revolution weet de ex-speler van onder meer Manchester United transfervrij aan te trekken. Afgelopen zomer vertrok hij bij Vitesse. De Arnhemmers wilden graag door met Büttner, maar beide partijen kwamen niet tot een akkoord. De verdediger kon een contract voor drie seizoenen tekenen. Volgens het regionale dagblad liepen de onderhandelingen uiteindelijk stuk op de financiën.