Valentijn Driessen: ‘En juist daar blijft Feyenoord achter bij Ajax en PSV’

Feyenoord was donderdagavond met 2-0 te sterk voor FC Porto. In een uitverkochte Kuip boekten de Rotterdammers de eerste overwinning in de groepsfase van dit Europa League-seizoen. Valentijn Driessen zag dat het droog bleef in Rotterdam-Zuid, terwijl de supporters een week eerder nog natregenden bij het duel met AZ. In zijn column voor De Telegraaf schrijft hij dat de komst van een nieuw stadion om meerdere redenen hard nodig is en volgens Driessen is de nieuwe Kuip weer een stap dichterbij.

“Het zoveelste bewijs dat een nieuwe Kuip hard nodig is”, aldus Driessen, doelend op het natgeregende Legioen na Feyenoord – AZ (0-3). “Het bleef een beetje onder de radar, maar Feyenoord sloeg een dag voor de winst op FC Porto al een enorme slag in het stadiondossier. Eentje waarmee het nieuwe stadion snel dichtbij komt. De Sportclub Feyenoord (amateurtak) nam als meerderheidsaandeelhouder van Stadion Feijenoord een belangrijke beslissing. Bij een ledenraadpleging stemde 92 procent van de aanwezigen in met de bouw van een nieuw stadion voor de betaald voetbalorganisatie Feyenoord (proftak).”

Driessen meldt dat de dure renovatie van De Kuip definitief van de baan is. Op de achtergrond wordt er vaart gezet achter de komst van het nieuwe stadion, met in december een grote stadionpresentatie voor investeerders en het publiek. “Blijft de vraag of Feyenoord het gat met Ajax en PSV kan dichten”, aldus de chef voetbal van de krant. “Misschien dat de extra inkomstenbronnen uit een nieuw stadion voldoende zijn om aan te haken bij de Eindhovenaren, maar Ajax lijkt definitief uit beeld.”

Ajax en PSV ontvingen de laatste jaren vele miljoenen vanuit de Champions League en verkochte spelers. “En juist daar blijft Feyenoord achter bij Ajax en PSV. Ter vergelijking: Ajax ontvangt voor de winst bij Valencia 2,7 miljoen euro en Feyenoord incasseert 570.000 euro voor de zege op FC Porto. Niet dat de blijdschap daar in de oude Kuip ook maar een fractie minder om was na de 2-0 overwinning, want het kolkte als vanouds op Zuid. Alleen wil cultclub Feyenoord als topclub te boek staan. Daarvoor is een lange weg te gaan en een nieuw stadion onontbeerlijk”, besluit Driessen.