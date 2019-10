Owen genadeloos voor Manchester United na gelijkspel tegen AZ

Manchester United is geen topclub meer, zo stelt Michael Owen na het gelijkspel van de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer van donderdagavond in de Europa League tegen AZ. In Den Haag kwamen the Red Devils niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. De beste kansen waren voor het team van trainer Arne Slot, zo zag ook Owen. De oud-international is bij BT Sport bijzonder kritisch op zijn oude club, die hij omschrijft als een 'middenmoter'.

Het gelijkspel tegen AZ was het zoveelste teleurstellende resultaat van dit seizoen. Manchester United is stroef uit de startblokken gekomen en is in de Premier League terug te vinden op de tiende plaats op de ranglijst. “Manchester United is wat mij betreft een middenmoter. Ik denk niet dat het ze gaat lukken om dit seizoen bij de eerste zes te eindigen. Bovenin de middenmoot is waarschijnlijker.”

Ron Vlaar: 'Heb wel eens tegen een beter United gespeeld'

Hoewel Solskjaer donderdagavond niet met zijn sterkste opstelling begon, stonden een relatief groot aantal bekende namen binnen de lijnen waarmee United op papier de sterkere ploeg was. Owen zag het met lede ogen aan. “Dit is het slechtste Manchester United van de laatste decennia. Misschien wel sinds voordat Sir Alex Ferguson het overnam”, aldus Owen. “Het gaat al jaren zo. Je denkt vijf, zes, zeven of acht jaar dat het niet slechter kan. Maar dat kan dus blijkbaar wel.”

“Het punt dat ik wil maken is dat Ole Gunnar Solskjaer zijn ploeg op verschillende manieren heeft verzwakt”, vervolgt Owen. “Hij heeft afscheid genomen van Romelu Lukaku, Ander Herrera, Matteo Darmian, Alexis Sánchez en Chris Smalling. Hij weet dat hij zijn team kan verbeteren met die spelers. Maar hij zal denken dat hij een paar stappen terug moet zetten voordat hij weer vooruit kan.”

Owen denkt niet dat Solskjaer er goed aan heeft gedaan om de grote namen te laten vertrekken van Old Trafford. “Hij zal ook wel hebben ingezien dat die spelers beter waren dan het materiaal dat er nu op het veld staan. Maar gaan zij United brengen naar waar we willen? Nee. Je begint eigenlijk vanaf een nulpunt en daar is Solskjaer verantwoordelijk voor.”