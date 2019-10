Kandidaat voor ‘dun bezette’ positie hoopt op Oranje: ‘Ik wacht het af’

Owen Wijndal kwam dit seizoen vooralsnog acht keer in actie in de Eredivisie en de negentienjarige linksback evenaart daarmee al zijn aantal optredens van het afgelopen seizoen. Donderdagavond maakte hij tegen Manchester United in de Europa League ook de negentig minuten vol en het was voor het talent een bijzondere ervaring om tegen een dergelijke grootmacht te spelen.

“Al met al is het een goed resultaat, maar ik denk dat er wel wat meer in had gezeten”, reageert hij na afloop van het in 0-0 geëindigde duel voor de camera van Veronica Inside. Wijndal brak in de tweede helft zelf bijna de ban met een afstandsschot, dat echter werd gekeerd door David de Gea: “Als hij erin was gegaan was het mooi geweest natuurlijk, maar hij pakt hem goed. Ik denk ook dat hij niet hard genoeg was, maar gewoon proberen toch?”

Vlaar baalt van gelijkspel: 'Heb wel eens tegen een beter United gespeeld'

De jonge verdediger is vooralsnog met zijn ploeg bezig aan een uitstekend seizoen en hij wil uiteindelijk met AZ ‘heel hoog’ eindigen in de Eredivisie. Hij laat zich echter niet verleiden tot uitspraken over een eventueel kampioenschap: “Ik denk dat het niet verstandig is als ik dat uitspreek, maar we doen er gewoon alles aan om zo hoog mogelijk te eindigen. Waar dat is zien we dan wel.”

Ook persoonlijk heeft hij een aantal doelen voor dit seizoen, waaronder basisspeler worden bij Jong Oranje. Wijndal droomt echter ook al van een uitnodiging voor het ‘grote’ Oranje: “Natuurlijk hoop ik dat ik nog dit seizoen geselecteerd ga worden, ik denk ook dat ik iets meer in de gaten word gehouden nu het lekker loopt bij ons. Maar ik wacht het gewoon af, ik wil alles blijven spelen ook en natuurlijk doorgaan in Europa.” De linkervleugelverdediger moet beamen dat er wellicht kansen voor hem liggen bij het Nederlands elftal: “Die positie is dun bezet inderdaad, maar ik zie het wel. Het is niet aan mij natuurlijk.”