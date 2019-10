Jaap Stam zorgt met nieuwe venijnige opmerking voor irritatie in studio RTL

Jaap Stam heeft donderdagavond niet voor het eerst dit seizoen voor opmerkelijke televisie gezorgd. De trainer van Feyenoord stond na de 2-0 overwinning op FC Porto in het kader van de Europa League voor de camera van RTL 7 en richtte zich daarbij met een venijnige opmerking naar 'de specialisten in de studio'. Stam onderbouwde die opmerking niet, maar was overduidelijk niet gediend van de constatering van verslaggever Sascha Visser dat Feyenoord ook een aantal keer goed was weggekomen tegen FC Porto.

Visser wees onder meer op het feit dat de Portugezen tweemaal het aluminium raakten in De Kuip. "Volgens mij komen zij daarvoor al goed weg, dus we moeten even een stapje terug doen", repliceert Stam. "Wij konden al eerder met 2-0 voor komen en dan loopt de wedstrijd heel anders en krijgen zij die kansen niet meer. Misschien moet je dat ook meenemen in het geheel. En dat je kansen tegen krijgt… Je kunt zeggen dat je het zelf afdwingt dat de aanvaller mist, omdat hij de spanning voelt. Maar goed, de specialisten zitten ook in de studio: zij hebben ook op die positie gespeeld en weten heel goed wat ze moeten zeggen", besluit Stam venijnig.

Theo Janssen en Jan Boskamp zitten in de studio van RTL en vooral eerstgenoemde heeft weinig sympathie en begrip voor de reactie van Stam. "Wat mij verbaast is dat iedereen eigenlijk aangeeft dat het een fantastisch resultaat is en dat ze hebben gevochten als leeuwen. Maar hij moet ook wel zo realistisch zijn om te erkennen dat ze ook wel wat kansen tegen hebben gekregen en dat er ook twee, misschien wel drie goals hadden kunnen vallen voor de tegenpartij. Als ik hoor hoe hij daar op reageert, dan denk ik: dat hoeft niet", zegt Janssen zichtbaar geïrriteerd.

Doelpunten in de tweede helft van Jens Toornstra en Rick Karsdorp hielpen Feyenoord uiteindelijk aan de overwinning op FC Porto. "Je hebt gewoon een fantastisch resultaat behaald. Vier dat met de jongens. Het is hartstikke knap. Volgens mij is iedereen er heel enthousiast over en is iedereen heel blij dat we het Feyenoord hebben gezien dat we willen zien, met passie en strijd", vervolgt de oud-middenvelder van onder meer FC Twente en Ajax. "Misschien willen ze bij Feyenoord ook iets creëren van 'wij tegen de buitenwereld'", probeert Janssen de houding van Stam tot slot te verklaren.

Boskamp is het met Janssen eens dat Stam niet voorbij kan gaan aan de mogelijkheden die ook FC Porto kreeg. "Als je alle kansen op een rijtje zet, dan had de wedstrijd ook in 6-6 kunnen eindigen. Feyenoord heeft ontzettend hard gewerkt, ze gingen er echt voor. Maar bij momenten kreeg Porto ook mogelijkheden. Je kunt als trainer zeggen: 'Luister, wij hebben gewonnen door onze instelling en zo wil ik de spelers elke week zien.'"

Twee weken geleden ging Stam voor de camera van FOX Sports al de confrontatie aan met verslaggever Milan van Dongen, toen die hem wees op het balverlies dat Feyenoord tegen Rangers FC (1-0 nederlaag) 'soms' en 'onder druk' leed. "Dat hoort bij het voetbal. Ik weet niet of jij ooit gevoetbald hebt op hoog niveau? Nee, daarom. Dan maak je dat ook niet mee, maar ik wel", repliceerde de oefenmeester van Feyenoord toen ook al venijnig. "Als je onder druk gezet wordt door een ploeg die goede fysieke kwaliteiten heeft en een bepaalde agressiviteit, dan weet je dat je snel moet handelen en snel je posities in moet nemen."