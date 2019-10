Bruggink kritisch na zege PSV: ‘Hij doet te weinig om gevaarlijk te worden’

PSV won donderdagavond met 1-4 op bezoek bij het Noorse Rosenborg BK en Donyell Malen wist met twee doelpunten de aandacht wederom op zich gericht. Terwijl de spits de laatste weken de gevierde man is, lijkt zijn kompaan in de aanval Steven Bergwijn wat meer naar de achtergrond te verdwijnen. Arnold Bruggink concludeert na afloop van het duel in de studio van FOX Sports dat de Oranje-international nog niet zijn topvorm heeft gevonden.

“Je ziet hem een stuk minder. Wat ik bij Bergwijn wel opvallend vind, is dat hij te weinig doet om weer gevaarlijk te worden. Dat zag je de afgelopen weken ook tegen bijvoorbeeld PEC Zwolle, waar hij weer op de nummer tien-positie moest spelen waar hij zich eigenlijk niet zo prettig voelt”, steekt de oud-aanvaller van de Eindhovenaren van wal.

Bruggink ziet dat Bergwijn op dit moment ‘tegenstrijdige dingen’ doet, zoals het vaak in zijn voeten vragen van de bal: “Hij is niet dreigend en ik vind het opvallend dat hij heel weinig op de plek is waar het gevaar is. Waar je eigenlijk als buitenspeler, of zeker ook op de momenten dat hij in de spits komt of net daarachter, moet zijn.”

De voormalige spits merkt op dat Bergwijn zich vaak ver van de goal bevindt als PSV gevaarlijk dreigt te worden: “Er komen altijd ballen van de zijkant en dan staat hij nog op achttien meter van de goal. Hij loopt nooit eens ergens tussendoor als Denzel Dumfries bijvoorbeeld door komt aan de rechterkant. Dat gevoel zal hij wel moeten gaan zoeken.”