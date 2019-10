Besluit Van Bommel verrast Theo Janssen; Boskamp heeft puntje van kritiek

PSV won donderdagavond in Noorwegen met 1-4 van Rosenborg BK en staat zodoende na twee groepswedstrijden in de Europa League op zes punten. Het doel van de Eindhovenaren werd verdedigd door Robbin Ruiter, doordat eerste keeper Jeroen Zoet vlak voor de aftrap uitviel met een liesblessure. Theo Janssen had niet verwacht dat PSV-trainer Mark van Bommel zou kiezen voor Ruiter als vervanger van Zoet.

De oud-middenvelder van onder meer FC Twente en Ajax dacht aanvankelijk dat Lars Unnerstall als back-up van Zoet diende bij PSV. "Maar ik zag de opstelling en toen zag ik dat Unnerstall op de tribune zat. Uiteindelijk is hij op de bank beland. Dat vond ik wel verrassend, want ik had verwacht dat hij de tweede keeper zou zijn", vertelt Janssen bij RTL 7.

Collega-analist Johan Boskamp vindt dat Ruiter prima heeft gepresteerd. De 32-jarige doelman deed 'wat hij moest doen goed'. "Maar bij het tegendoelpunt ging die eerst naar voren, om vervolgens weer terug te stappen", plaatst Boskamp toch nog een kritische kanttekening. Ruitter gaf een rebound weg bij een hoekschop, waarna Samuel Adegbenro kon scoren voor Rosenborg.

Ruiter zelf kijkt tevreden terug op zijn officiële debuut voor PSV. "In de warming-up bleek dat Jeroen te veel last had van zijn lies. Je gaat dan zelf een korte warming-up doen, wat niet ideaal is, maar je moet ervoor zorgen dat je er staat. Ik denk dat het een degelijke wedstrijd was. In de tweede helft vond ik mezelf wat slordig met de voeten, maar uiteindelijk gaat het erom dat je als keeper de ballen tegenhoudt. Ik denk dat we als ploeg het uitstekend hebben gedaan, zeker in de eerste helft. Het is jammer dat je niet de nul weet te weten, maar 1-4 is een uitstekend resultaat", aldus Ruiter.