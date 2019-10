Jeugdig Arsenal heeft geen kind aan Standard; invaller Dost wint in Portugal

Arsenal heeft donderdagavond met overtuigende cijfers afgerekend met Standard Luik. De Londenaren stonden in het eigen Emirates Stadium na ruim twintig minuten spelen al met 3-0 voor en Gabriel Martinelli had met twee snelle goals een groot aandeel in die voorsprong. Eintracht Frankfurt heeft tegelijkertijd gewonnen van Vitória de Guimarães, waardoor het zijn eerste drie punten in Groep F van de Europa League op zak heeft. Arsenal gaat met zes punten uit twee duels soeverein aan kop in de poule.

Arsenal - Standard Luik 4-0

Unai Emery stuurde een jong elftal het veld in en liet Héctor Bellerín zijn debuut maken als aanvoerder. Aan de andere kant van de verdediging mocht zomeraankoop Kieran Tierney aan de aftrap verschijnen en hij speelde een hoofdrol bij de openingstreffer door de bal bij de eerste paal op het hoofd van Martinelli te leggen, waarna de Braziliaan het leer knap in de verre hoek kopte. Drie minuten later was het opnieuw raak voor de jongeling toen Reese Nelson hem bediende in het strafschopgebied en hij zichzelf na wat kappen en draaien genoeg ruimte verschafte om uit te halen.

De storm van Arsenal ging daarna nog niet liggen en in de 22e minuut lag ook de derde Londense goal erin. Joe Willock kreeg de bal na een aanval over links met wat geluk voor zijn voeten en ook hij liet Vanja Milinkovic-Savic met een schuiver in de verre hoek kansloos. In de tweede helft bleef de druk van the Gunners aanhouden, al lieten zij na om nog veel verder uit te lopen. De enige treffer van het tweede bedrijf kwam met nog ruim een halfuur te gaan van de voet van Dani Ceballos, die een stiftje van Martinelli vlak voor de lijn binnen werkte.

Vitória de Guimarães - Eintracht Frankfurt 0-1

Jonathan de Guzman ontbrak vanwege een blessure aan Duitse kant, terwijl Bas Dost genoegen moest nemen met een plek op de bank. Laatstgenoemde zag hoe concurrent André Silva na drie minuten de eerste kans van de wedstrijd kreeg, maar de Portugees mikte de bal hoog over het doel. Via een schot op de paal van Leo Bonatini werd ook de thuisploeg gevaarlijk, voordat de bal tien minuten voor de rust toch bij Vitória in de goal lag. Een kopbal uit een corner van Evan N’Dicka was namelijk genoeg om Oliveira Miguel te passeren. Dost maakte ruim twintig minuten voor tijd zijn entree en met de Nederlander in de ploeg kreeg Eintracht nog een aantal kansen om de voorsprong te verdubbelen. Almany Touré en Filip Kostic slaagden er echter niet in om Oliveira Miguel te passeren en daardoor bleef het bij 0-1.