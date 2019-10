PSV dendert door in Noorwegen en geeft Rosenborg lesje in efficiëntie

PSV heeft donderdagavond een zorgeloze avond beleefd in de Europa League. De ploeg van trainer Mark van Bommel had geen enkele moeite met Rosenborg BK, dat met 1-4 aan de kant werd gezet. Al bij rust stonden de Eindhovenaren, die niet eens spectaculair goed speelden, met 0-3 voor, waarna een gezapige tweede helft volgde. Sporting Portugal won in Groep D van LASK Linz (2-1) en hield de poule van PSV daarmee spannend.

Van Bommel gaf in Noorwegen de voorkeur aan Ritsu Doan boven Bruma en moest vlak voor de aftrap noodgedwongen de niet fitte doelman Jeroen Zoet vervangen voor Robbin Ruiter. Al na veertien minuten kwamen de Eindhovenaren op voorsprong. Een afstandsschot van Pablo Rosario na een knappe aanname werd van richting veranderd door een Rosenborg-verdediger en viel daardoor prachtig binnen: 0-1.

Na de openingstreffer ontstond een fase waarin weinig gebeurde. PSV liet het initiatief enigszins aan de Noren, die zich daar weinig raad mee wisten. Zeven minuten voor rust sloeg de Nederlandse topclub bij de eerste beste mogelijkheid toe: Donyell Malen vond Dumfries, die in twee instanties en via het been van de ongelukkige Birger Meling wist te scoren: 0-2. Drie minuten later gooide PSV de wedstrijd al in het slot: Doan bereikte Malen, die van dichtbij makkelijk kon afwerken: 0-3.

PSV kwam in de tweede helft de kleedkamers uit met de gedachte dat de drie punten binnen waren en dat vertaalde zich terug in het veldspel. Rosenborg toonde zich vrij onmachtig, maar wist in de zeventigste minuut toch te scoren. Samuel Adegbenro kon na een hoekschop uit de rebound binnen tikken. PSV stelde echter snel orde op zaken. Doan stuurde Malen weg, die een op een met doelman André Hansen geen fout maakte: 1-4.