Kritische Solskjaer toch lovend over AZ’er: ‘Hij heeft fantastische carrière’

Manchester United kwam donderdagavond niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen AZ, waarbij de grootste kansen nog voor de Alkmaarders waren. Manager Ole Gunnar Solskjaer wijst er na afloop van de wedstrijd echter op dat zijn ploeg wellicht een strafschop mee had moeten krijgen nadat invaller Marcus Rashford in een duel met Stijn Wuytens naar de grond ging. De Noor vindt dat arbiter Gediminas Mazeika in de fout is gegaan door Manchester United geen penalty toe te kennen.

“Ik had hier nu kunnen zitten met een glimlach. We hadden kunnen winnen met 1-0 als we een strafschop hadden gekregen. Helaas nam de arbitrage weer een slechte beslissing, zoals afgelopen maandag ook al tegen Arsenal. Maar ik ben ervan overtuigd, dat we ooit nog eens krijgen waar we recht op hebben”, tekent De Telegraaf op uit de mond van de oefenmeester. “Na de tackle van de AZ-speler werd de voet van Marcus gewoon weggeveegd.” AZ-trainer Arne Slot geeft na afloop van het duel aan ‘met een heel goed gevoel’ terug te kijken op het treffen. De coach moet echter ook beamen dat de wedstrijd een andere wending had kunnen nemen.

“We hebben waar mogelijk Manchester United afgejaagd. We bleven compact spelen in de fases dat we het moeilijker hadden en vermoeid raakten. We bleven voetballen en konden de verleiding weerstaan om de bal lukraak weg te schieten. We hebben weinig kansen weggegeven. We liepen na afloop toch een beetje teleurgesteld naar de kleedkamer. Maar United had in de slotfase ook nog een strafschop kunnen krijgen. We hadden geluk dat de arbitrage liet doorspelen”, citeert het Algemeen Dagblad.

Solskjaer heeft ondanks zijn ontevredenheid over de arbitrage bij FOX Sports wel mooie woorden over voor landgenoot Fredrik Midtsjö. De twee ontmoetten elkaar twaalf jaar geleden al eens toen de middenvelder van AZ deelnam aan een speciaal zomerkamp dat Solskjaer zelf organiseerde: “Ik herinner met hem wel. Fredrik speelde heel goed. Hij heeft een fantastische carrière, hij is een complete middenvelder die enorm veel energie in zijn spel legt. We konden al vroeg zien dat hij een topspeler zou worden.”