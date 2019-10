Ron Vlaar baalt van gelijkspel: ‘Heb wel eens tegen een beter United gespeeld’

AZ speelde donderdagavond in Den Haag doelpuntloos gelijkspel tegen Manchester United. Het betekende het tweede punt voor de Alkmaarders in de Europa League, na het 2-2 gelijkspel van twee weken geleden tegen Partizan Belgrado. Bij aanvoerder Ron Vlaar overheerst de teleurstelling, want volgens de verdediger had er meer ingezeten voor AZ.