‘Druk van Santiago Bernabéu en kritische achterban wordt Courtois te veel’

Real Madrid incasseerde dinsdagavond met Thibaut Courtois tussen de palen twee doelpunten in de eerste helft tegen Club Brugge en de Belg maakte de wederopstanding van zijn ploeg in de tweede helft niet meer mee. De doelman bleef namelijk in de rust in de kleedkamer achter en Alphonse Areola verdedigde in de tweede helft, waarin de Koninklijke terugkwam tot 2-2, het doel tijdens het Champions League-treffen.

In eerste instantie ging het gerucht dat Courtois kampte met schouderproblemen, maar berichten in de Spaanse pers schetsen in de dagen na het duel een ander beeld. De keeper zou volgens onder meer La Vanguardia en OK Diario namelijk moeite hebben om om te gaan met de druk van het Santiago Bernabéu. Courtois is er sinds zijn komst bij Real ruim een jaar geleden nog niet in geslaagd om de harten van de achterban te veroveren en was in de eerste helft tegen Club Brugge het mikpunt van een aantal striemende fluitconcerten.

Zidane: 'Club Brugge had hier nooit een punt mogen pakken'

De doelman zou daarop ‘duizelig en met maagproblemen’ de kleedkamer in zijn gegaan, waarna besloten werd om hem te wisselen. Woensdag en donderdag trainde hij niet mee met zijn ploeggenoten en Courtois is dan ook een groot vraagteken voor het thuisduel met Granada van aankomende zaterdag. Als hij dan inderdaad niet onder de lat staat, krijgt de keeper bijna een maand respijt van spelen in het Bernabéu. Doordat eerst de interlandperiode voor de deur staat en Real daarna driemaal buitenshuis speelt, is de eerstvolgende thuiswedstrijd pas op 30 oktober tegen Léganes.

De problemen met Courtois vormen een lastig vraagstuk voor trainer Zinédine Zidane, aangezien Real afgelopen zomer besloot om afscheid te nemen bij de onder de fans geliefde Keylor Navas. Zijn vervanger is er echter nog in geslaagd om de supporters te overtuigen en veel fans van Real vinden dat hij niet zo beslissend is als in zijn tijd bij Atlético Madrid en Chelsea. Volgens La Vanguardia wil 80 tot 85 procent van de fans zelfs liever Areola, die juist binnen werd gehaald om Courtois een rustig jaar te gunnen waarin hij zichzelf kon laten zien, onder de lat zien.