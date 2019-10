Feyenoord is helemaal terug na prachtige en zwaarbevochten overwinning

Feyenoord heeft donderdagavond met 2-0 gewonnen van FC Porto. De ploeg van trainer Jaap Stam kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong via Jens Toornstra en kwam vervolgens zwaar onder druk te staan. De gelijkmaker hing in de lucht, totdat Rick Karsdorp de thuisploeg met een fabuleuze solo richting de winst schoot: 2-0. Doordat Young Boys won van Rangers (2-1), is Feyenoord helemaal terug in Groep G van de Europa League. Alle ploegen staan nu op drie punten.

Feyenoord moest het tegen Porto stellen zonder de grieperige Orkun Kökçü; op zijn plaats koos Stam voor Renato Tapia. Het spel golfde vanaf het begin op en neer, zonder dat dat leidde tot echt grote kansen voor een van beide ploegen. Een voorzet van Rick Karsdorp vlak voor rust, die door Ivan Marcano bijna in eigen doel werd gewerkt, was het gevaarlijkste moment van Feyenoord in de eerste helft. Even daarvoor was Pepe aan de andere kant gevaarlijk met een kopbal, die door doelman Kenneth Vermeer knap gekeerd werd.

De tweede helft was vanaf het begin een stuk spectaculairder. Sam Larsson stuitte nog op doelman Agustin Marchesin, maar in de nasleep bereikte de Zweedse aanvaller met een gelukje Toornstra, die de bal in een keer uit de lucht nam en Marchesin kansloos liet: 1-0. Toornstra leek ook direct de tweede voor Feyenoord te maken, maar de Argentijnse goalie van Porto redde knap. Een slim genomen vrije trap leidde aan de andere kant tot een enorme kans voor Otávio, die de lat trof. Niet veel later raakte ook Steven Berghuis de lat met een hard afstandsschot, terwijl Larsson een-op-een met Marchesin net naast mikte.

De enorme kansen bleven elkaar in hoog tempo opvolgen: Moussa Marega had Porto op gelijke hoogte moeten brengen, maar de spits schoot van heel dichtbij over. Even later raakte invaller Luis Díaz opnieuw de lat voor Porto, waardoor Feyenoord opnieuw goed weg kwam. De gelijkmaker hing in de lucht, maar Feyenoord sloeg in de omschakeling toe. Karsdorp begon aan een solo en stond voordat hij het wist oog in oog met Marchesin, waarna de rechtsback de bal ijzig kalm langs de goalie tikte: 2-0. Tiquinho Soares was daarna nog dichtbij voor Porto, maar de invaller stuitte tot twee keer toe op Vermeer.