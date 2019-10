AZ laat ondanks goede mogelijkheden na om Manchester United pijn te doen

Het Europa League-duel tussen AZ en Manchester United in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag heeft donderdagavond geen winnaar opgeleverd. De Alkmaarders toonden tijdens het treffen weinig ontzag voor de met zichzelf worstelende Engelse grootmacht en kregen ook een aantal goede kansen om tot scoren te komen. Doordat de manschappen van Arne Slot er echter niet in slaagden om David de Gea te passeren, werd er bij dezelfde stand afgefloten als waarmee de wedstrijd in gang werd gezet: 0-0.

AZ trad in Den Haag aan tegen een Manchester United dat een flinke metamorfose had ondergaan ten opzichte van het elftal dat maandagavond tegen Arsenal speelde. Manager Ole Gunnar Solskjaer voerde maar liefst acht wijzigingen door en gaf een aantal talenten de kans, al liet hij Tahith Chong wel negentig minuten op de bank zitten. Het balbezit was in de openingsfase grotendeels voor de Engelsen, die echter wel toe moesten staan dat AZ het gevaarlijkst voor het doel was. Nadat Marcos Rojo maar net de bal voor de inkomende Dani de Wit weg kon schieten, lag de bal een minuut later via Myron Boadu achter De Gea.

De jonge aanvaller bleek zich op het moment van koppen echter in buitenspelpositie te bevinden, waardoor het Alkmaarse feest niet doorging. AZ bleef daarna aandringen en De Gea moest in actie komen bij een gevaarlijk schot van Oussama Idrissi. De krachtsverhoudingen werden wellicht nog wel het best weergegeven in het aantal getrapte corners, aangezien AZ na 21 minuten spelen al toe was aan hoekschop nummer 7. Een gevaarlijk moment voor het doel van Marco Bizot liet echter zien dat AZ ook op moest blijven letten. Mason Greenwood mocht na een halfuur spelen namelijk uit kansrijke positie uithalen, maar zijn schot werd geblokt door Ron Vlaar.

De centrale verdediger kreeg na de onderbreking bijna een assist op zijn naam toen hij Boadu bediende met een fraaie pass. Doordat de aanvaller er niet in slaagde om de bal goed te controleren, week het gevaar echter. Een paar minuten later was AZ opnieuw dreigend via Yukinari Sugawara, die er niet in slaagde om De Wit te bereiken. In een fase waarin Manchester United het merendeel van de bal had bracht Solskjaer in de zoektocht naar doelpunten vervolgens Marcus Rashford in voor Daniel James.

Het ingaan van de laatste twintig minuten vormde voor AZ echter het teken om de druk te verhogen en een geplaatst schot van Owen Wijndal dwong De Gea tot een fraaie redding. Een paar minuten later schreeuwde iedereen die de Alkmaarders een warm hart toedraagt om een strafschop toen De Wit bij een corner ogenschijnlijk tegen de grond werd gewerkt door Fred, maar scheidsrechter Gediminas Mazeika had geen boodschap aan de protesten. De thuisploeg liet zich hier echter niet door van de wijs brengen en was via twee schoten van Idrissi opnieuw dicht bij de openingstreffer.

Met Jesse Lingard en Scott McTominay bracht Solskjaer in de slotfase nog twee troeven in het veld en eerstgenoemde zorgde bijna voor een grote domper voor AZ toen hij de bal ruim vijf minuten voor tijd vlak langs de kruising van het doel van Bizot stuurde. In de blessuretijd speelde AZ nog even met een man meer nadat invaller Lingard wegens een blessure niet verder kon, maar de Alkmaarders wisten hier niet meer van te profiteren. Manchester United neemt door het behaalde punt de koppositie in Groep L op zich, terwijl AZ met twee punten uit twee wedstrijden derde staat. Partizan Belgrado, dat eerder op de donderdag met 1-2 won van FC Astana, bekleedt de tweede positie.