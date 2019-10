FC Twente boekt megawinst met dank aan ‘financiële handreikingen’

FC Twente lijkt zich na jaren van financiële malaise weer op te richten. De Tukkers presenteren donderdagavond met trots zwarte jaarcijfers over het seizoen 2018/19, waarin de club volgens zichzelf 'tekenen van financieel en sportief herstel' laat zien.

Twente heeft over het afgelopen boekjaar een nettowinst van maar liefst 10,9 miljoen euro geboekt. Volgens de Eredivisionist is dat vooral te danken aan 'de financiële herstructurering, de afspraken met de gemeente Enschede en de spectaculaire handreiking' vanuit het Twentse bedrijfsleven. Het eigen vermogen is van 5,9 miljoen euro negatief omgebogen naar 13,9 miljoen euro positief, terwijl de langlopende schuldenlast met 17 miljoen euro teruggebracht is tot 19,3 miljoen euro.

Uit de normale bedrijfsvoering komt een negatief resultaat van 5,8 miljoen euro, die door zogeheten kwijtscheldingswinsten omgebogen is in een klinkende nettowinst van 10,9 miljoen euro. Dat is vooral te danken aan de kwijtschelding van leningen ter waarde van 14,4 miljoen euro en de transferwinst van 4,3 miljoen euro. Het laatste bedrag is tot stand gekomen door de verkoop van Fredrik Jensen aan FC Augsburg en Joachim Andersen aan Sampdoria.

Twente spreekt op zijn website hoopvol over de financiële cijfers. 'Door het doorvoeren van het financiële herstructureringsplan zijn de voorwaarden hiervoor geschapen', schrijven de Enschedeërs. 'Daarnaast is er door het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie en daarmee promotie naar de Eredivisie sprake van sportief herstel. FC Twente is trots op het herstel, maar er blijven grote uitdagingen. De club heeft meerdere jaren nodig om weer in financieel opzicht een gezonde voetbalclub te worden.'