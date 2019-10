AZ gaat uit van eigen kracht; Man United met ervaren middenveld

Ron Vlaar keert donderdagavond terug in de basis bij AZ voor de Europa League-wedstrijd tegen Manchester United. De ervaren centrumverdediger kreeg afgelopen weekend nog rust tegen Heracles Almelo (2-0 zege), maar neemt nu de positie van Pantelis Hatzidiakos weer over. Verder kiest trainer Arne Slot voor de gebruikelijke namen, al is rechtsback Jonas Svensson geschorst. Manchester United heeft zijn elftal op acht plaatsen gewijzigd ten opzichte van de laatste wedstrijd tegen Arsenal (1-1).

De opstelling van AZ telt als verwacht geen verrassingen. Slot gaat uit van eigen kracht en kiest voorin voor het befaamde trio: Myron Boadu, Oussama Idrissi en Calvin Stengs. Stengs begon afgelopen zondag tegen Heracles op de bank, maar moest nog voor rust invallen voor de geblesseerde Albert Gudmundsson. Laatstgenoemde zit vanavond ook niet bij de wedstrijdselectie.

Bij Manchester United gunt manager Ole Gunnar Solskjaer op de linksbackpositie de negentienjarige Brandon Williams zijn debuut. Verder heeft de Noorse oefenmeester gekozen voor een mix van ervaren krachten en talenten. Nederlands jeugdinternational Tahith Chong moet bij de Engelse grootmacht genoegen nemen met een plekje op de bank.

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Vlaar, Wuytens, Wijndal; Midtso, Koopmeiners, De Wit; Stengs, Idrissi, Boadu

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelöf, Rojo, Williams; Fred, Matic; Mata, Gomes, James; Greenwood