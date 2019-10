Aad de Mos ziet Ronald Koeman-trekjes bij ‘verrassing’ van Ajax-seizoen

Het vertrek van Matthijs de Ligt wordt bij Ajax vooralsnog opgevangen door Joël Veltman. De verdediger speelde de afgelopen jaren voornamelijk als rechtsback, maar is dit seizoen door trainer Erik ten Hag naar het centrum van de achterhoede gehaald. Veltman maakt al weken een goede indruk, keerde terug in het Nederlands elftal en wordt door Aad de Mos geprezen voor de manier waarop hij woensdagavond in de Champions League tegen Valencia speelde.

Ajax won met 0-3 in het Mestalla en daar had Veltman volgens De Mos een belangrijk aandeel in. “Misschien wel de grootste verrassing van dit seizoen. Joël Veltman speelde ongelooflijk degelijk. Hij kwam weleens in de problemen, maar dat is tegen Gonçalo Guedes geen schande, want dat overkomt de topverdedigers in Spanje ook”, zegt de trainer in ruste tegenover De Telegraaf. “Joël lost dat soort situaties dan op de Ronald Koeman-manier op: met een kleine, slimme overtreding.”

De Mos vindt dat Veltman in Valencia een goed centraal duo vormde met Daley Blind. “Blind had een aantal zware dagen achter de rug door de geboorte van zijn zoon. Als je bij de bevalling bent en de ploeg achterna moet reizen, dan kost dat slaap en energie. Met zijn inspeelpass en routine is Daley belangrijk voor de ploeg. Het is een voordeel dat hij kan lezen en schrijven met Veltman. Daar had hij veel steun aan. Normaal is dat andersom”, aldus De Mos.

Net als op Veltman is er regelmatig kritiek op Edson Álvarez. De Mos vindt dat de Mexicaan kwaliteiten heeft die door sommigen niet worden gezien. “Alvarez is zéér goed in het spel zonder bal, maar wordt in alle papegaaienanalyses alleen maar beoordeeld aan de bal. Door positioneel vijf meter naar links, rechts of naar achteren te lopen, laat hij anderen beter spelen. Natuurlijk heeft hij een iets langzamere balbehandeling, maar die wordt sneller naar mate hij langer bij Ajax zit. Desondanks gaan bij hem tien van de elf passes naar de goede kleur.”