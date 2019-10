Juventus-icoon stopt met voetballen: ‘Ik was die belofte aan het breken’

Claudio Marchisio stopt per direct met voetballen. Via sociale media laat de middenvelder weten dat hij een punt achter zijn loopbaan heeft gezet. De 33-jarige Italiaan vertrok vorig jaar na dertien seizoenen bij Juventus en speelde het afgelopen seizoen nog voor Zenit Sint-Petersburg. Marchisio zat zonder club en gaat als voetballer niet meer op zoek naar een nieuwe werkgever.

Marchisio, die 55 keer het shirt van de nationale ploeg van Italië droeg, besloot te stoppen nu hij zich naar eigen zeggen niet meer kan houden aan een belofte die hij als kleine jongen aan zichzelf deed. “Toen ik nog droomde van een carrière als voetballer, nam ik me voor om altijd met dezelfde passie het veld op te gaan. Mijn hart vertelde me dat ik die belofte aan het breken was. Daarom is het nu tijd om te stoppen”, aldus Marchisio op Twitter.

Marchisio brak in het seizoen 2006/07 door bij Juventus. Na een jaargang op huurbasis bij Empoli droeg hij tot 2018 het shirt van la Vecchia Signora. In de zomer van vorig jaar besloten speler en club uit elkaar te gaan. Hij maakte de overstap naar Zenit en kwam daar tot vijftien wedstrijden. In de Europa League tegen Fenerbahçe raakte hij op 12 februari geblesseerd. Sindsdien kwam hij niet meer in actie.

I’d made a promise to the kid who dreamt to become a football player. I would have played until I had felt the marvel stepping into the pitch. I wasn’t fulfilling my promise anymore, that’s why I prefer to stop. So, thank you dream, you gave me strength, success and joy! pic.twitter.com/PZ3umLN8mC — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) October 3, 2019

Disfruté viéndote jugar pero más aún compitiendo contra ti. Hoy el fútbol es un poco menos fútbol. Grazie di cuore per tutto @ClaMarchisio8 ???????? pic.twitter.com/gLxg7AxUqf — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) October 3, 2019

Your dream. A long journey, a wonderful story. It was great to experience it together, @clamarchisio8 ?? ?? pic.twitter.com/XnT2Biq9hR — JuventusFC (@juventusfcen) October 3, 2019