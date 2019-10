Anderlecht stelt nieuwe hoofdtrainer aan en zet Arnesen op straat

Frank Vercauteren is de nieuwe hoofdtrainer van Anderlecht, zo heeft de club donderdag bekendgemaakt. De ervaren oefenmeester neem de taken over van Simon Davies, die aanblijft als veldtrainer. Anderlecht maakt tevens bekend dat Frank Arnesen is ontslagen. Een jaar na zijn komst wordt er afscheid genomen van de technisch directeur. De Belgische club benadrukt dat Vincent Kompany als speler/trainer de speelstijl en visie van de Anderlecht blijft belichamen.

Aan de hand van Vercauteren, die afscheid neemt van OH Leuven en een contract voor tweeënhalf jaar tekent, moet de weg naar boven worden ingezet. Anderlecht is na een dramatische seizoensstart afgezakt naar de dertiende plaats op de ranglijst. “Frank is iemand die met de jeugd wil en kan werken, dat heeft hij in het verleden meermaals bewezen. Bovendien staat hij ook voor attractief en offensief voetbal”, reageert sportief directeur Michael Verschueren op de clubwebsite. “In de gesprekken is duidelijk gebleken dat hij de visie, die Kompany binnen deze club opnieuw heeft geïnstalleerd, volledig wil onderschrijven en verder wil helpen ontwikkelen.”

Vercauteren staat vrijdag tegen Charleroi nog niet langs de lijn. De nieuwe trainer gaat volgende week maandag pas aan de slag. Hij is een bekend gezicht bij Anderlecht. Tussen 1975 en 1987 speelde hij voor de club, waar hij tussen 1998 en 2007 als assistent en hoofdtrainer werkzaam was. “Ik ben heel tevreden dat ik opnieuw thuiskom”, aldus Vercauteren. “Anderlecht staat op een belangrijk kruispunt in de clubgeschiedenis. Met de komst van Vincent wordt de voetbalfilosofie helemaal opnieuw uitgetekend zoals het bij Anderlecht past. We delen dezelfde visie en tegenover mijn coachingervaring, zet Vincent dan weer een vernieuwende speelstijl, een enorme dynamiek en zijn ervaring en charisma waarmee hij de jongens op het veld ongelofelijk kan coachen. Voor mij is het de perfecte synergie.”

Arnesen wordt vriendelijk bedankt voor de bewezen diensten. Een jaar na zijn aanstelling mag hij vertrekken. “Frank zette de scoutingscel op punt en had onder meer zijn aandeel in de transfers van Michel Vlap, Derrick Luckassen en het jonge Noorse talent Kristian Arnstad. We bedanken Frank uiteraard voor alles wat hij ons heeft bijgebracht en wensen hem alle succes in zijn verdere carrière”, aldus Verschueren.

Middels een statement op de clubwebsite laat Anderlecht weten dat de club rust wil bewaren en het vertrouwen terug wil winnen. “We weten dat zoiets alleen kan met overwinningen”, stelt de clubleiding. “Dat vertrouwen moeten we nu wedstrijd per wedstrijd proberen terug te winnen. We zijn een weg ingeslagen, waarin we nog altijd blijven geloven. Uiteraard is het tot dusver niet goed. Wat we voor ogen hebben, met onze keuzes en beleidsvisie, vergt duidelijk meer tijd dan iedereen had gedacht. We zijn daarbij ook niet geholpen door blessures en cruciale spelers die meer tijd nodig hebben om zich te manifesteren.”