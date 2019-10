Bondscoach haalt vier Eredivisie-spelers bij Marokkaanse selectie

Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui (Ajax), Oussama Idrissi (AZ) en Ahmed El Messaoudi (FC Groningen) zijn door bondscoach Vahid Halilhodzic opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko. Voor El Messaoudi is het de eerste keer sinds lange tijd dat hij bij de Marokkaanse selectie zit. Hij maakt deel uit van een 26-koppige selectie voor de komende interlandperiode.

De Marokkaanse Belg maakte vorig seizoen al een goede indruk in het shirt van Fortuna Sittard. FC Groningen sloeg toe en trok hem de afgelopen transferperiode aan. Onder trainer Danny Buijs is El Messaoudi goed van start gegaan. De afgelopen vier competitiewedstrijden maakte hij de negentig minuten vol. Hij maakte voldoende indruk op Halilhodzic om bij de selectie te zitten voor de komende vriendschappelijke interlands tegen Libië (11 oktober) en Gabon (15 oktober). Zijn debuut voor Marokko heeft hij al lang en breed achter de rug. Op 28 maart 2015 speelde de 24-jarige middenvelder zijn eerste en vooralsnog enige interland.

Ziyech en Mazraoui nemen het komend weekend eerst nog met Ajax op tegen ADO Den Haag. Laatstgenoemde is echter een vraagteken, daar hij vlak voor de wedstrijd tegen Valencia geblesseerd afhaakte. Idrissi treedt met AZ donderdagavond nog in de Europa League aan tegen Manchester United en speelt zondag met de Alkmaarders tegen Willem II. El Messaoudi krijgt vrijdagavond in Groningen bezoek van RKC Waalwijk, alvorens hij zich meldt bij de nationale ploeg.

Met Sofyan en Nordin Amrabat telt de Marokkaanse selectie nog een aantal andere bekende namen. Opvallende afwezigen zijn Younes Belhanda, Sofiane Boufal en Nabil Dirar. Mohamed Ihattaren is ook niet opgeroepen. Hij neemt de tijd om een keuze te maken over zijn toekomst als international. Door een dubbel paspoort kan hij kiezen uit Marokko en Nederland.

Volledige selectie Marokko:

Keepers: Bono, Munir, Zniti, El Mejhed

Verdedigers: Abdelhamid, Saïss, Chebake, Malcuit, El Yamiq, Hakimi, Mazraoui, Mendyl

Middenvelders: Amallah, S. Amrabat, Bourabia, El Messaoudi, Fajr, Taarabt

Aanvallers: Alioui, N. Amrabat, El Haddad, En-Nesyri, Harit, Idrissi, Ziyech.