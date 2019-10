Aubameyang slaat op Twitter hard terug naar ‘clown’ van Dortmund

Pierre-Emerick Aubameyang heeft via sociale media hard uitgehaald naar Hans-Joachim Watzke, algemeen directeur van Borussia Dortmund. De beleidsbepaler liet eerder deze week in de Duitse media optekenen dat Aubameyang volgens hem vanwege het geld voor een transfer naar Arsenal heeft gekozen. Volgens de Gabonese aanvaller steekt de vork anders in de steel.

“Zijn hart maakt waarschijnlijk een sprongetje als hij naar zijn bankrekening kijkt”, zei Watzke woensdag in gesprek met de Süddeutsche Zeitung. “Maar doordeweeks is hij somber gestemd omdat hij de Champions League via de televisie moet volgen. Overigens speelt hij wel goed bij Arsenal.”

Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown ?? I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money ????????don’t talk about money please!!! Leave me alone pls ????