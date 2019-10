‘Hij kan in de toekomst uitgroeien tot de Kevin De Bruyne van Liverpool’

Trent Alexander-Arnold is al enige tijd de vaste rechtsback van Liverpool, maar volgens oud-speler Jamie Carragher zou de vleugelverdediger op termijn ook op het middenveld kunnen opereren. Carragher durft het zelfs aan om de pas twintigjarige Alexander-Arnold te vergelijken met Kevin De Bruyne, de spelmaker van Manchester City.

“Het is heel moeilijk om het op zo'n jonge leeftijd al over supersterren te hebben, maar hij heeft nu al een Champions League-finale gespeeld en er ook een gewonnen”, stelt Carragher in gesprek met Viasport. “Hij is zeker een van de beste jonge spelers ter wereld wat betreft het winnen van prijzen. Kylian Mbappé is wereldkampioen, maar als je ziet op welk niveau Alexander-Arnold speelt en wat hij toevoegt aan Liverpool als verdediger, dan is hij wellicht de meest creatieve speler van het hele elftal. Hij zal geen superster worden, want dat is hij namelijk al.”

“Er wordt veel over zijn toekomst gesproken, die wellicht op het middenveld ligt als een type-De Bruyne. Er wordt zelfs al gezegd dat hij meer kwaliteit heeft dan de middenvelders die Liverpool momenteel heeft”, vervolgt Carragher zijn analyse over Alexander-Arnold. “Kijk naar de hoeveelheid voorzetten die De Bruyne bij Manchester City vanaf de rechterkant geeft. Dat zou Trent in de toekomst ook kunnen bij Liverpool. Momenteel is dat echter geen issue, omdat hij zo goed functioneert als rechtsback.”

Carragher ziet echter ook verbeterpunten in het spel van Alexander-Arnold. “Hij is soms kwetsbaar en tegenstanders die druk naar voren zetten kunnen daar op inspelen. Zijn positionering en focus moeten echt honderd procent zijn. Trent zal echter weleens denken: Ik heb Virgil van Dijk naast me staan, dus ik maak me geen zorgen.” Alexander-Arnold kwam afgelopen seizoen tot zestien assists en staat in deze jaargang al op drie assists.