‘Hij kan de komende vijftien jaar de eerste keeper van Chelsea zijn’

Chelsea nam Kepa in 2018 voor tachtig miljoen euro over van Athletic Club en de doelman groeide met de transfer richting Engeland in een klap uit tot de duurste doelman aller tijden. Kepa is sinds zijn entree op Stamford Bridge een vaste waarde voor Chelsea en oud-doelman Mark Schwarzer denkt dan ook dat de Spanjaard tot in lengte van dagen voor the Blues kan uitkomen, net als zijn voorganger Petr Cech.

“Kepa is zeker gegroeid, al is de stap van Athletic naar Chelsea erg groot”, benadrukt Schwarzer in een onderhoud met The Athletic. “Er komt namelijk altijd extra druk bij kijken als je bij een topclub tekent. Chelsea heeft door de jaren heen altijd over topkeepers kunnen beschikken en het is zeker niet makkelijk om in de voetsporen van Cech en Thibaut Courtois te treden.”

Frank Lampard legt uit hoe Kepa uit kan groeien tot een geweldige doelman

“Het is bijzonder moeilijk om jezelf op het niveau te brengen van Cech, die bij Chelsea elke denkbare prijs heeft veroverd”, gaat Schwarzer verder. “We kunnen in het geval van Kepa pas over tien jaar een vergelijking maken. Thibaut speelde veel korter bij Chelsea. Ik was altijd een grote bewonderaar van Thibaut, maar duurzaamheid is in mijn optiek van cruciaal belang. Wat dat betreft staat Petr op eenzame hoogte.”

“Kepa is met zijn 25 jaar nog een zeer jonge doelman en hij heeft derhalve nog een lange weg te gaan. Hij kan makkelijk nog vijftien jaar voor Chelsea uitkomen, mits Kepa fit blijft en zichzelf continu blijft verbeteren.” Kepa, met een contract tot medio 2025 bij de Londense club, veroverde in zijn eerste seizoen in Engeland gelijk de Europa League.