‘Conte ging voor vertrek De Vrij naar Europese grootmacht liggen'

Barcelona heeft in de laatste twee jaar tot twee keer toe een poging gedaan om Stefan de Vrij naar het Camp Nou te halen, zo weet de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano te melden. De centrale verdediger verkoos Internazionale echter boven de Catalaans grootmacht toen hij nog speler was van Lazio en De Vrij voelde er deze zomer niets voor om i Nerrazurri al na een seizoen achter zich te laten. Daarnaast wilde trainer Antonio Conte de verdediger absoluut niet laten gaan.

De Vrij had medio 2018 een aflopend contract bij Lazio en Barcelona wilde de centrumverdediger ruim een jaar geleden transfervrij naar Spanje halen. Volgens Romano was de 37-voudig international van het Nederlands elftal echter bang om op de bank te belanden bij Barcelona, waardoor de voorkeur uitging naar een meerjarig contract bij Internazionale.

Ernesto Valverde: 'Hopelijk is dit de start van iets heel moois'

Barcelona richtte in de afgelopen transferperiode echter opnieuw zijn pijlen op De Vrij en naar verluidt was de Spaanse kampioen bereid om te voldoen aan de vermeende vraagprijs van vijftig miljoen euro voor de mandekker van Internazionale. De Vrij en zijn zaakwaarnemer spraken met een afvaardiging van Barça, dat van zins was om trainer Ernesto Valverde een technisch begaafde verdediger te bezorgen. Een deal tussen beide partijen kwam echter nimmer van de grond.

Conte, die deze zomer werd aangesteld als trainer van Internazionale, wilde De Vrij onder geen beding naar Barcelona laten gaan, want volgens de Italiaanse coach past de voormalig Feyenoorder perfect in het spelsysteem van de Serie A-koploper. Internazionale, met De Vrij als basisspeler, verloor woensdagavond in de groepsfase van de Champions League met 2-1 van Barcelona.