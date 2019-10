‘Hij zei altijd: ’Ik heb op Anfield gescoord‘, nu kan ik dat ook zeggen’

Red Bull Salzburg-aanvaller Erling Braut Haaland trad woensdagavond in de voetsporen van zijn vader Alf-Inge Haaland door tegen Liverpool op Anfield een doelpunt te maken. Haaland senior, die in Engeland voor Manchester City, Leeds United en Nottingham Forest uitkwam, kwam tot zeventien doelpunten in zijn Engelse periode, waarvan een in het stadion van the Reds.

“Nu heb ik hier hetzelfde aantal doelpunten gemaakt”, zegt Haaland junior met een kwinkslag tegen de BBC. “Hij zei altijd tegen mij: ‘Ik heb op Anfield gescoord, ik heb op Anfield gescoord!’ Nu kan ik hem eindelijk van repliek dienen. ‘Dat heb ik nu ook gedaan’.” Salzburg verloor ondanks de treffer van de jonge aanvaller in een doelpuntrijken treffen met 4-3 van Liverpool.

Jürgen Klopp is niet boos over het feit dat Liverpool een 3-0 voorsprong weggaf tegen Red Bull Salzburg

Haaland werd in de aanloop naar de uitwedstrijd van Salzburg tegen Liverpool getroffen door ziekte, waardoor de pas negentienjarige spits op de bank begon. Zijn invalbeurt was een succes, want Haaland tekende na een uur spelen voor de 3-3, nadat de Champions League-winnaar in de eerste helft een 3-0 voorsprong had gekomen. Mohamed Salah zorgde er uiteindelijk voor dat Liverpool met een minieme zege van het veld stapte (4-3).

Voor Haaland is de groepsfase van de Champions League uitermate succesvol begonnen, want de aanvaller staat op vier doelpunten in twee wedstrijden. In de openingswedstrijd tegen RC Genk (6-2) wist Haaland een hattrick te produceren. Mede hierdoor wordt de aanvalsleider van Salburg gevolgd door onder meer Manchester United en Juventus.