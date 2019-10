Messi weerspreekt geruchten en gaat in op band met Griezmann

Lionel Messi weerspreekt de geruchten dat zijn band met Antoine Griezmann niet goed zou zijn. Na afloop van de 2-1 overwinning op Internazionale in de groepsfase van de Champions League gaat de Argentijn in op zijn verhouding met de Franse aankoop, die volgens Spaanse media verstoord zou zijn. Messi benadrukt dat de volledige selectie in goede harmonie samenwerkt, ondanks het feit dat de start van het seizoen van Barcelona niet optimaal is verlopen.

Volgens Spaanse media hield Messi de komst van Griezmann naar Barcelona in een eerder stadium tegen en zat hij ook deze zomer niet te wachten op de komst van de Fransman. Door blessureleed bij Messi speelde hij deze jaargang nog niet veel samen met zijn nieuwe ploeggenoot en sprake van een nieuw koningskoppel is er dan ook nog niet. Griezmann gaf in aanloop naar het duel met Internazionale aan dat hij nog geen klik heeft met messi. Van een moeizame band wil Messi niet spreken. “Er is geen probleem met Griezmann. Er is een goede band met iedereen”, aldus de aanvoerder tegenover diverse media. “Als er niet wordt gevoetbald, wordt er een hoop onzin gecreëerd.”

Messi speelde dit seizoen nog maar een handvol wedstrijden. Zonder zijn aanwezigheid had Barcelona het moeilijk in de eerste weken van het nieuwe seizoen. Nu de aanvaller weer volledig fit is, kunnen hij en zijn ploeggenoten weer vooruitkijken. “Deze overwinning hadden we nodig. Hopelijk gaat het vanaf nu weer beter. We hadden een moeizame start, maar we hebben de weg naar boven ingezet”, aldus Messi. “We hadden deze overwinning nodig omdat we in een zware groep zitten en de eerste wedstrijd gelijkspeelden. We moeten nu goed presteren tegen Sevilla en dan kunnen de we interlandperiode weer in.”

Hoewel Messi vooruitgang ziet bij zijn ploeg, vindt hij dat het nog veel beter kan. “We moeten beter gaan spelen”, legt hij uit, om vervolgens terug te kijken op de voorbereiding op het seizoen, die Barcelona deels afwerkte in Azië. “We hadden geen goede basis. Wanneer je veel moet reizen, train je niet goed. Dat is geen kritiek, het is de realiteit. Maar het is noodzaak voor de club om dat soort wedstrijden te organiseren omdat alle grote clubs het doen.” Barcelons staat na twee wedstrijden op de tweede plaats in de groepsfase achter Borussia Dortmund. Zondag staat de wedstrijd tegen Sevilla op het programma.