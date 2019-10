Conte gefrustreerd: ‘Hij zou niet onder de indruk moeten zijn van het Camp Nou’

Internazionale nam woensdagavond tegen Barcelona al in de tweede minuut de leiding, maar moest desondanks een 2-1 nederlaag incasseren in het Camp Nou. Trainer Antonio Conte, die het tijdens de wedstrijd al geregeld aan de stok had met scheidsrechter Damir Skomina, richtte zijn pijlen na afloop van de verliesbeurt voornamelijk op de in zijn ogen falende arbitrage.

“We hadden meer verdiend. Ik houd hier een bittere nasmaak aan over, want ik heb dingen gezien die mij allerminst bevielen”, stelt Conte in een onderhoud met Sky Sports. “Dat was vanaf het begin van de wedstrijd al zo, al ga ik daar liever niet al te diep op in. Vanaf de bank gaf het echter een raar gevoel.” Conte vindt onder meer dat Internazionale een strafschop had moeten hebben na een overtreding op Stefano Sensi in het strafschopgebied van Barcelona.

Antonio Conte: 'Ik had vanaf het begin al een slecht gevoel over de scheidsrechter'

“Wat de scheidsrechter tegen mij zei? Niets eigenlijk”, beantwoordt Conte zijn eigen vraag. “Hij waarschuwde mij en zei erbij dat ik bij een volgende gelegenheid naar de tribune zou worden gestuurd.” De oefenmeester van de Italianen kreeg een gele kaart voorgehouden, maar werd niet weggestuurd door Skomina. “Scheidrechter hebben het woord 'respect' op hun shirt staan en dat is ook het enige dat ik vraag. Ze zouden respect moeten tonen voor teams die het beter willen doen dan Barcelona. Het respect moet wederzijds zijn.”

“Ik ga hier met een bitter gevoel weg, want dit is een scheidsrechter die een Champions League-finale op zijn naam heeft staan”, verwijst Conte naar de eindstrijd van het miljardenbal van afgelopen seizoen tussen Tottenham Hotspur en Liverpool. “Het is een toparbiter die niet onder de indruk zou moeten zijn van het Camp Nou. Maar ik wil mij ook niet achter excuses verschuilen, want het gaat slechts om mijn persoonlijke gevoel.