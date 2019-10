Opluchting bij Chelsea: ‘Want Ajax heeft een duidelijk signaal afgegeven’

Chelsea kende door een 0-1 nederlaag tegen Valencia een slechte start van het Champions League-seizoen, maar woensdagavond tegen Lille OSC namen the Blues sportieve wraak door met 1-2 te winnen. Manager Frank Lampard is blij met de minieme zege op Franse bodem, zeker nu Ajax de toon heeft gezet door met zes punten aan kop te gaan in groep H.

“Dit geeft een zeer goed gevoel”, zegt een opgeluchte Lampard in gesprek met BT Sport. “Dit zou altijd een lastige wedstrijd worden, zeker na de nederlaag tegen Valencia. Daarnaast was het voor een aantal spelers de eerste keer dat ze een Europese uitwedstrijd speelden.” De zege op Lille is om nog een reden zeer belangrijk. “Want Ajax heeft een duidelijk signaal afgegeven door twee keer te winnen. Dit geeft vertrouwen en punten, maar het harde werk begint nu pas.”

Frank Lampard en Willian zijn lovend over Chelsea-aanvaller Tammy Abraham

Tammy Abraham maakte tegen Lille zijn allereerste doelpunt in de Champions League en Lampard is mede daardoor erg tevreden met de inbreng van de jonge aanvaller. “Hij heeft een honger naar doelpunten, is fysiek heel sterk en geeft altijd alles voor het elftal. Er zijn nog veel dingen die beter kunnen, maar hij is zonder meer goed bezig.” Abraham kwam dit seizoen tot dusver al tot acht doelpunten in alle competities.

Lampard waarschuwt Abraham echter ook voor de concurrentie die in zijn nek hijgt. “De concurrentiestrijd in de aanval is groot, want op het moment dat Tammy minder presteert komen Michy Batshuayi en Olivier Giroud in beeld om hem onder druk te zetten of het eventueel van hem over te nemen in de spits. Momenteel doet Tammy het bijzonder goed. Dit was zijn eerste treffer in de Champions League en hopelijk blijft het daar niet bij.”