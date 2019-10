Vrouw van ‘misbruikte’ Ivan Rakitic laat van zich horen na Barcelona - Inter

Ivan Rakitic is zonder meer het allergrootste slachtoffer van de komst van Frenkie de Jong naar Barcelona. De middenvelder bleef ook woensdagavond in het Champions League-duel met Internazionale (2-1) negentig minuten op de bank zitten. Rakitic was de voorbije seizoenen een belangrijke pilaar in het elftal van de Catalanen, maar kwam deze voetbaljaargang tot dusver niet verder dan 167 speelminuten.

Journalist Manu Carreño van radiozender Cadena SER kwam met een publicatie met als titel: ‘Ivan Rakitic, een voetballer die misbruikt wordt. Of beter gezegd, hoe je een voetballer maximaal kunt misbruiken’. Raquel Mauri, de vrouw van Rakitic, deelde via sociale media een foto van de publicatie mét titel en nam het op voor de Kroatisch international, die in de zomer op de nominatie stond om te vertrekken.

“En zelfs onder deze omstandigheden, geef jij, Ivan Rakitic, de moed niet op”, benadrukt Mauri. “Je bent een voorbeeld van constantheid, wijsheid en professionaliteit. Daarom houd ik van je. Je bent GROOTS en NIEMAND kan dat veranderen.”

Rakitic verscheen dit seizoen alleen in de 2-0 nederlaag in en tegen Granada als basiskracht binnen de lijnen en werd na iets meer dan een uur spelen naar de kant gehaald. In de duels met Athletic Club (1-0 nederlaag), Borussia Dortmund (0-0), Valencia (5-2 winst) en Getafe (0-2 winst) mocht hij invallen. Barcelona wilde Rakitic in de zomer naar verluidt als wisselgeld in een deal over Neymar gebruiken, maar de beoogde transfer liep spaak.