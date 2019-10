De Telegraaf: ‘Het wordt een steeds lastigere keuze voor Erik ten Hag’

Ajax boekte woensdagavond in en tegen Valencia (0-3) de tweede overwinning in de groepsfase van de Champions League. Het team van Erik ten Hag was eerder al met identieke cijfers te sterk geweest voor Lille (3-0) en zodoende ligt de weg naar de knock-outfase van het Europese miljardenbal wagenwijd open. De media in Nederland zijn daags na de triomf van Ajax in Mestalla positief maar tegelijkertijd ook realistisch.

“Het dit seizoen nog ongeslagen Ajax zal in het restant van de groepsfase een hoger niveau moeten aantikken”, zo schrijft De Telegraaf donderdag. “Zonder geluk vaart niemand wel. En de wijze waarop de zege van de Amsterdammers tot stand kwam, zal Erik ten Hag vandaag in het vliegtuig terug naar Schiphol-Oost al grondig analyseren. Vooral de keuze tussen Latijnse mentaliteit of meer voetbal op het middenveld wordt een steeds lastigere.”

André Onana : ‘Geel of rood, als ik tijd moet rekken voor het team, doe ik dat’'

Het dagblad wijst op het veelvuldig balverlies in de fase na de openingstreffer van Hakim Ziyech. “Het grootste probleem lag aan de rechterkant bij Sergiño Dest en Edson Álvarez. De rechtsback en middenvelder stonden veel te diep, waarbij de Mexicaan ook nog eens veelvuldig vergat terug te verdedigen.” Álvarez veroorzaakte ook nog eens een strafschop, maar Dani Parejo mikte de bal vanaf elf meter over het doel van André Onana.

Ook het Algemeen Dagblad staat stil bij de keuzes van Ten Hag, die in tegenstelling tot de recente topduels met Lille en PSV tegen Valencia wel iedereen tot zijn beschikking had. “De basiself in Mestalla gaf dan ook duidelijk inzicht in de huidige status en hiërarchie van de spelers in topduels. Ten Hag koos voor het Latino-blok, met Álvarez naast Lisandro Martínez. De Mexicaan kon zich echter maar moeizaam onderscheiden als een rustpunt. Te vaak kwam hij te laat als er druk moest worden gezet, en ook aan de bal was zijn handelingssnelheid geregeld te beperkt.”

“Met Donny van de Beek terug in de rol van aanvallende middenvelder en Quincy Promes vanaf links, was het David Neres die buiten de basiself viel. De reserverol van de Braziliaans international is symbolisch voor het luxeprobleem van Ten Hag.” De Volkskrant deelt de meningen van de dagbladen. “De latino’s, controleurs op het middenveld, zijn uitstekende aankopen, maar woensdag bleek ook waarom Ten Hag meldt dat alles beter moet. Vooral qua handelingssnelheid en positiespel. Wanneer instappen, wanneer juist niet. Gelukkig bleken kersvers vader Daley Blind en zijn collega in het centrum Joël Veltman rustig en goed.”

“Nee, niet alles ging goed”, zo concludeert ook Trouw. “Gauw viel op dat op het middenveld ruimtes voor Valencia vielen, juist op het middenveld waar met de Latijnse krijgers een vaste opstelling lijkt gevonden. Maar zo hecht als je mag denken was Ajax met dat blok niet. Maar dit Ajax is rijper. Een kracht is de zelfverzekerdheid óók in mentaal opzicht. De verdedigers stonden pal: Joël Veltman en Nicolás Tagliafico, Daley Blind, net vader geworden, zo goed en zo kwaad als dat ging. Dan kan de offensieve klasse van Ajax altijd lonen.”