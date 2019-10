Marca: ‘Ze denken dat Quincy Promes een hersenoperatie heeft ondergaan’

De exhibitie van Ajax in en tegen Valencia in het kader van de groepsfase van de Champions League heeft indruk gemaakt op Marca. Daags na de zege van het team van Erik ten Hag in Mestalla is de meest verkochte sportkrant van Spanje lovend over tal van Ajacieden. Zo geeft men aan dat Donny van de Beek, die in de zomer bij Real Madrid in beeld was, alleen maar duurder aan het worden is.

“Voorzitter Florentino Pérez had zich meer moeten inspannen en Van de Beek in de zomer moeten aantrekken”, concludeert Marca. “Niet zozeer alleen om het middenveld te versterken, maar ook om in de toekomst niet meer tegenover hem te staan. Hij speelde woensdag op ‘zes’, maar hij verscheen meer in het strafschopgebied van Valencia dan alle aanvallers van Valencia in het zestienmetergebied van Ajax.”

“Van de Beek gaf een exhibitie weg in Mestalla, inclusief een doelpunt, en sloot af met een stift over Jasper Cillessen waarbij Ezequiel Garay de vierde tegentreffer kon voorkomen. Een geweldige voetballer die volgend jaar meer dan honderd miljoen euro zal kosten.” Van de Beek was in zijn laatste vier Champions League-wedstrijden voor Ajax betrokken bij evenveel doelpunten: één assist en drie treffers.

Over Quincy Promes, de maker van de 0-2, was men tevens positief. In het tenue van voormalig werkgever Sevilla had hij moeite om uit te blinken en werd hij zelfs als rechtsback ingezet. “Bij Sevilla denken ze dat Quincy Promes een complete hersenoperatie heeft ondergaan”, schrijft Marca op ironische wijze. “Hij verkeert in een sublieme vorm. Hij staat op twee doelpunten in de Champions League en vijf in de Eredivisie. Met zijn NBA-dansje na zijn doelpunt bezorgde hij de fans van Valencia een bitter gevoel.”

Marca looft ‘het kanon’ in het linkerbeen van Hakim Ziyech, die op schitterende wijze de score in Mestalla opende. “Iedereen in het stadion stond op het punt om Ziyech te applaudisseren voor het arsenaal aan schoten wat hij in huis heeft. Hij schiet met een kracht en een precisie waar maar weinig spelers in de Champions League bij in de buurt komen. Ongelooflijk.”