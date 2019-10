Sergiño Dest komt met officiële verklaring na Valencia - Ajax

Sergiño Dest weet nog niet of hij in de toekomst voor het Nederlands elftal of de Verenigde Staten wil uitkomen. “Ik heb nog niet gekozen voor één van beide landen”, zei de rechtsback van Ajax na de uitzege op Valencia (0-3) in Champions League, in gesprek met het ANP. “Ik moet langer nadenken. Ik ben er nog niet uit.”

Dest maakt geen deel uit van de selectie van de nationale ploeg van de Verenigde Staten voor de komende én bindende interlands tegen Cuba en Canada in het toernooi om de CONCACAF Nations League. Hij speelde onlangs nog met Team USA tegen Mexico en Uruguay. Omdat beide duels vriendschappelijk waren, mag de achttienjarige verdediger nog steeds voor het Nederlands elftal kiezen.

“Het is een beslissing die ik moet nemen voor mijn hele leven, dus daar wil ik zorgvuldig mee omgaan”, legde Dest in het stadion van Valencia zijn absentie uit. “Daardoor heb ik het dit keer even laten zitten. Hopelijk ben ik er volgende maand wel uit, maar als ik langer de tijd nodig heb, dan neem ik die ook.”

Dest ontbreekt zodoende ook in het keurkorps van Oranje voor de komende duels met Noord-Ierland en Estland. Die wedstrijden zouden toch te vroeg komen voor Dest. Mocht de verdediger voor Nederland kiezen, dan heeft hij nog drie tot vijf weken nodig om zijn overschrijvingspapieren te regelen.

Ronald Koeman en Nico-Jan Hoogma, de technische baas van de KNVB, hebben inmiddels een gesprek gehad met Dest en diens zaakwaarnemer. “Ronald en ik vertellen puur inhoudelijk het verhaal, waarin wij een sportief plaatje schetsen en uitleggen waarom we hen (Dest en Mohamed Ihattaren, red.) kwalitatief goed genoeg vinden om een speler te worden voor het Nederlands elftal”, zei Hoogma in gesprek met Voetbal International.

“Je kunt iemand geen basisplaats beloven, maar je kunt wel aangegeven wie de concurrenten zijn. Dest moet op basis van ons verhaal een afweging maken.” Koeman maakt vrijdag bekend hoe zijn definitieve selectie voor de duels met Noord-Ierland en Estland eruitziet.